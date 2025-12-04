В Одесской области рф атаковала объект ДТЭК: 50 тысяч семей без света

Этой ночью в результате обстрела Одессы беспилотниками рф был поврежден энергетический объект ДТЭК. Более 50 тысяч домов остались без света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Подробности

Энергетики работают в усиленном режиме для того, чтобы как можно быстрее вернуть электричество людям.

Сейчас 9 500 семей уже имеют свет благодаря резервным схемам, однако 51 800 домов до сих пор временно обесточены.

Повреждения значительны. Ремонт потребует времени - говорится в сообщении.

Напомним

В результате атаки беспилотниками на Одессу в ночь на 4 декабря пострадали пять человек. Возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждены админздание и многоэтажки.