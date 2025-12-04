В Одесской области рф атаковала объект ДТЭК: 50 тысяч семей без света
Киев • УНН
В результате ночного обстрела Одессы беспилотниками рф поврежден энергетический объект ДТЭК. Более 50 тысяч домов остались без света, энергетики работают над восстановлением.
Этой ночью в результате обстрела Одессы беспилотниками рф был поврежден энергетический объект ДТЭК. Более 50 тысяч домов остались без света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Подробности
Энергетики работают в усиленном режиме для того, чтобы как можно быстрее вернуть электричество людям.
Сейчас 9 500 семей уже имеют свет благодаря резервным схемам, однако 51 800 домов до сих пор временно обесточены.
Повреждения значительны. Ремонт потребует времени
Напомним
В результате атаки беспилотниками на Одессу в ночь на 4 декабря пострадали пять человек. Возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждены админздание и многоэтажки.