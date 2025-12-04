$42.200.13
3 декабря, 23:09 • 12623 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 20968 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 25053 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 35692 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 40999 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 24368 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 27893 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 25687 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25603 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30809 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
В Одесской области рф атаковала объект ДТЭК: 50 тысяч семей без света

Киев • УНН

 • 282 просмотра

В результате ночного обстрела Одессы беспилотниками рф поврежден энергетический объект ДТЭК. Более 50 тысяч домов остались без света, энергетики работают над восстановлением.

В Одесской области рф атаковала объект ДТЭК: 50 тысяч семей без света

Этой ночью в результате обстрела Одессы беспилотниками рф был поврежден энергетический объект ДТЭК. Более 50 тысяч домов остались без света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Подробности

Энергетики работают в усиленном режиме для того, чтобы как можно быстрее вернуть электричество людям.

Сейчас 9 500 семей уже имеют свет благодаря резервным схемам, однако 51 800 домов до сих пор временно обесточены.

Повреждения значительны. Ремонт потребует времени

 - говорится в сообщении.

Напомним

В результате атаки беспилотниками на Одессу в ночь на 4 декабря пострадали пять человек. Возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждены админздание и многоэтажки.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеУНН-Одесса
