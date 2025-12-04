росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі, сталася пожежа на об’єкті енергоінфраструктури

У ніч проти 4 грудня росія атакувала безпілотниками Одесу. Внаслідок обстрілу постраждало п’ятеро людей, виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адмінбудівлю. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

Одеса: вночі місто пережило чергову атаку безпілотниками. Внаслідок ударів постраждало п’ятеро людей - йдеться у дописі.

За даними ДСНС, внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адміністративну будівлю, поруч розташовані багатоповерхівки та легкові автомобілі.

В окремих квартирах через ударну хвилю опинилися заблокованими дві людини, яких рятувальники спільно з поліцейськими деблокували та передали медикам - повідомили рятувальники.

Зазначається, що пожежу вдалося швидко ліквідувати, попри повторний сигнал повітряної тривоги.

На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 33 людям, серед яких шестеро дітей.

Для мешканців будинків організовано Пункти незламності від ДСНС, Червоного хреста та міської влади.

Нагадаємо

Напередодні вночі безпілотники рф атакували Одеський район, спричинивши пожежу на об'єкті енергетичної інфраструктури та пошкодження обладнання.

Трамп: Київ і москва могли раніше досягти мирних домовленостей, але вирішили цього не робити