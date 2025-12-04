$42.330.01
3 грудня, 23:09 • 9528 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 14592 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 19503 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 28919 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 33244 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 22491 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 26159 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 24488 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25243 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30411 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі, сталася пожежа на об’єкті енергоінфраструктури

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Внаслідок атаки безпілотниками на Одесу в ніч проти 4 грудня постраждали п'ятеро людей. Виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адмінбудівлю та багатоповерхівки.

росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі, сталася пожежа на об’єкті енергоінфраструктури

У ніч проти 4 грудня росія атакувала безпілотниками Одесу. Внаслідок обстрілу постраждало п’ятеро людей, виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адмінбудівлю. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

Одеса: вночі місто пережило чергову атаку безпілотниками. Внаслідок ударів постраждало п’ятеро людей

- йдеться у дописі.

За даними ДСНС, внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адміністративну будівлю, поруч розташовані багатоповерхівки та легкові автомобілі.

В окремих квартирах через ударну хвилю опинилися заблокованими дві людини, яких рятувальники спільно з поліцейськими деблокували та передали медикам

- повідомили рятувальники.

Зазначається, що пожежу вдалося швидко ліквідувати, попри повторний сигнал повітряної тривоги.

На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 33 людям, серед яких шестеро дітей.

Для мешканців будинків організовано Пункти незламності від ДСНС, Червоного хреста та міської влади.

Нагадаємо

Напередодні вночі безпілотники рф атакували Одеський район, спричинивши пожежу на об'єкті енергетичної інфраструктури та пошкодження обладнання.

Трамп: Київ і москва могли раніше досягти мирних домовленостей, але вирішили цього не робити04.12.25, 01:11 • 3432 перегляди

Віта Зеленецька

