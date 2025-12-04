Россия атаковала Одессу беспилотниками: есть пострадавшие, произошел пожар на объекте энергоинфраструктуры

$42.330.01
3 декабря, 23:09 • 9458 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 14524 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 19453 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 28854 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 33177 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 22482 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 26150 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 24475 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25239 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30408 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
публикации
Эксклюзивы
Мы знаем о случаях сексуального насилия и пыток украинских детей российскими войсками - Стефанишина3 декабря, 20:26 • 7520 просмотра
Правительство приняло три образовательные реформы: учителя-беженцы сохранят стаж, а колледжи получат автономию – СвириденкоPhoto3 декабря, 20:57 • 7740 просмотра
Папа Римский Франциск завещал деньги на покупку машин скорой помощи Украине3 декабря, 22:52 • 6860 просмотра
Германия вводит 10-летний запрет на гражданство за подделку языковых сертификатов00:40 • 6768 просмотра
оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки00:57 • 4850 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 33189 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 36543 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 52419 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 54772 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 63625 просмотра
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 60486 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 63515 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 117897 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 91414 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 107094 просмотра
Россия атаковала Одессу беспилотниками: есть пострадавшие, произошел пожар на объекте энергоинфраструктуры

Киев • УНН

 • 112 просмотра

В результате атаки беспилотниками на Одессу в ночь на 4 декабря пострадали пять человек. Возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждены админздание и многоэтажки.

Россия атаковала Одессу беспилотниками: есть пострадавшие, произошел пожар на объекте энергоинфраструктуры

В ночь на 4 декабря Россия атаковала Одессу беспилотниками. В результате обстрела пострадали пять человек, возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено админздание. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Одесса: ночью город пережил очередную атаку беспилотниками. В результате ударов пострадали пять человек

- говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в результате атаки возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено административное здание, рядом расположенные многоэтажки и легковые автомобили.

В отдельных квартирах из-за ударной волны оказались заблокированными два человека, которых спасатели совместно с полицейскими деблокировали и передали медикам

- сообщили спасатели.

Отмечается, что пожар удалось быстро ликвидировать, несмотря на повторный сигнал воздушной тревоги.

На месте работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 33 людям, среди которых шестеро детей.

Для жителей домов организованы Пункты несокрушимости от ГСЧС, Красного креста и городских властей.

Напомним

Накануне ночью беспилотники РФ атаковали Одесский район, вызвав пожар на объекте энергетической инфраструктуры и повреждение оборудования.

Вита Зеленецкая

