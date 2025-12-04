Россия атаковала Одессу беспилотниками: есть пострадавшие, произошел пожар на объекте энергоинфраструктуры

В ночь на 4 декабря Россия атаковала Одессу беспилотниками. В результате обстрела пострадали пять человек, возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено админздание. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Одесса: ночью город пережил очередную атаку беспилотниками. В результате ударов пострадали пять человек - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в результате атаки возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено административное здание, рядом расположенные многоэтажки и легковые автомобили.

В отдельных квартирах из-за ударной волны оказались заблокированными два человека, которых спасатели совместно с полицейскими деблокировали и передали медикам - сообщили спасатели.

Отмечается, что пожар удалось быстро ликвидировать, несмотря на повторный сигнал воздушной тревоги.

На месте работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 33 людям, среди которых шестеро детей.

Для жителей домов организованы Пункты несокрушимости от ГСЧС, Красного креста и городских властей.

Напомним

Накануне ночью беспилотники РФ атаковали Одесский район, вызвав пожар на объекте энергетической инфраструктуры и повреждение оборудования.

Трамп: Киев и Москва могли раньше достичь мирных договоренностей, но решили этого не делать