На Одещині ворог знову атакував енергетику, поранено працівника
Київ • УНН
Вночі безпілотники атакували Одеський район, спричинивши пожежу на об'єкті енергетичної інфраструктури та пошкодження обладнання. Працівника госпіталізовано в тяжкому стані, тривають роботи з ліквідації наслідків.
Російські війська вночі атакували ударними безпілотниками Одеський район, пошкоджено обʼєкт енергетичної інфраструктури, постраждав працівник, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини. Вночі внаслідок атаки безпілотників в Одеському районі виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання. На жаль, поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізовано у тяжкому стані
Зі слів голови ОВА, медики надають необхідну допомогу. Рятувальники оперативно ліквідували займання, тривають роботи з усунення наслідків атаки, зазначив він.
