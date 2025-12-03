На Одещині ворог знову атакував енергетику, поранено працівника

Російські війська вночі атакували ударними безпілотниками Одеський район, пошкоджено обʼєкт енергетичної інфраструктури, постраждав працівник, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини. Вночі внаслідок атаки безпілотників в Одеському районі виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання. На жаль, поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізовано у тяжкому стані - написав Кіпер.

Зі слів голови ОВА, медики надають необхідну допомогу. Рятувальники оперативно ліквідували займання, тривають роботи з усунення наслідків атаки, зазначив він.

