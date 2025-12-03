$42.330.01
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 17292 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 16919 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 29098 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 67915 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 46525 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 37447 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 33358 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 59110 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 55852 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Одещині ворог знову атакував енергетику, поранено працівника

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Вночі безпілотники атакували Одеський район, спричинивши пожежу на об'єкті енергетичної інфраструктури та пошкодження обладнання. Працівника госпіталізовано в тяжкому стані, тривають роботи з ліквідації наслідків.

На Одещині ворог знову атакував енергетику, поранено працівника

Російські війська вночі атакували ударними безпілотниками Одеський район, пошкоджено обʼєкт енергетичної інфраструктури, постраждав працівник, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини. Вночі внаслідок атаки безпілотників в Одеському районі виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання. На жаль, поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізовано у тяжкому стані

- написав Кіпер.

Зі слів голови ОВА, медики надають необхідну допомогу. Рятувальники оперативно ліквідували займання, тривають роботи з усунення наслідків атаки, зазначив він.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
