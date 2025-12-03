В Одесской области враг снова атаковал энергетику, ранен работник
Ночью беспилотники атаковали Одесский район, вызвав пожар на объекте энергетической инфраструктуры и повреждение оборудования. Работник госпитализирован в тяжелом состоянии, продолжаются работы по ликвидации последствий.
Российские войска ночью атаковали ударными беспилотниками Одесский район, поврежден объект энергетической инфраструктуры, пострадал работник, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. Ночью в результате атаки беспилотников в Одесском районе возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование. К сожалению, ранения получил работник предприятия, он госпитализирован в тяжелом состоянии
По словам главы ОВА, медики оказывают необходимую помощь. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, продолжаются работы по устранению последствий атаки, отметил он.
