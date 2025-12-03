$42.330.01
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Одесской области враг снова атаковал энергетику, ранен работник

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Ночью беспилотники атаковали Одесский район, вызвав пожар на объекте энергетической инфраструктуры и повреждение оборудования. Работник госпитализирован в тяжелом состоянии, продолжаются работы по ликвидации последствий.

В Одесской области враг снова атаковал энергетику, ранен работник

Российские войска ночью атаковали ударными беспилотниками Одесский район, поврежден объект энергетической инфраструктуры, пострадал работник, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. Ночью в результате атаки беспилотников в Одесском районе возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование. К сожалению, ранения получил работник предприятия, он госпитализирован в тяжелом состоянии

- написал Кипер.

По словам главы ОВА, медики оказывают необходимую помощь. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, продолжаются работы по устранению последствий атаки, отметил он.

83 из 111 российских дронов обезврежены над Украиной: детали от ВС ВСУ03.12.25, 08:27

Юлия Шрамко

Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Одесская область