03:01 • 7838 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 13447 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 14370 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 26630 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 65494 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 45481 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 36622 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33044 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 58850 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 55543 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
публикации
Эксклюзивы
83 из 111 российских дронов обезврежены над Украиной: детали от ВС ВСУ

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Ночью 3 декабря враг атаковал Украину 111 ударными БпЛА, из которых 83 были сбиты. Зафиксированы попадания и падения обломков в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Одесской областях, есть жертвы среди гражданского населения.

83 из 111 российских дронов обезврежены над Украиной: детали от ВС ВСУ

рф ночью выпустила по Украине 111 дронов, 83 из которых обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 декабря (с 18:00 2 декабря) враг атаковал 111-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым, более 60 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны

- сообщили в ВС ВСУ.

Как указано, зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации. "Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской областях. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина