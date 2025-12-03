83 из 111 российских дронов обезврежены над Украиной: детали от ВС ВСУ

рф ночью выпустила по Украине 111 дронов, 83 из которых обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 декабря (с 18:00 2 декабря) враг атаковал 111-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым, более 60 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны - сообщили в ВС ВСУ.

Как указано, зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации. "Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской областях. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.