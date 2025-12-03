$42.330.01
49.310.42
ukenru
03:01 • 10634 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 17092 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 16776 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 28952 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 67756 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 46445 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 37387 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33335 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 59090 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 55828 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Двое погибших, трое пострадавших от атаки рф дронами на Днепропетровскую область: показали последствия

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Агрессор атаковал Днепропетровскую область беспилотниками, в результате чего погибли двое мужчин 43 и 50 лет. Три человека госпитализированы, разрушен частный дом и повреждена инфраструктура.

Двое погибших, трое пострадавших от атаки рф дронами на Днепропетровскую область: показали последствия

Два человека погибли, трое пострадали в результате ночной атаки рф на Днепропетровскую область, сообщил в среду врио главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.

Ночью агрессор ударил беспилотниками по Терновке Павлоградского района. Погибли мужчины 43 и 50 лет. Еще три человека пострадали, все госпитализированы. 65-летние мужчина и женщина – "тяжелые". Парень 18 лет – в состоянии средней тяжести

- сообщил Гайваненко.

По его словам, возник пожар. Частично разрушен частный дом, еще 6 – повреждены. Изувечены гаражи и автомобили. Один легковой автомобиль уничтожен.

"БпЛА противник попал и по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждена инфраструктура", - указал Гайваненко.

По его данным, по Никопольщине враг бил FPV-дронами. Попал по Никополю и Марганецкой общине.

Защитники неба, как сообщил Гайваненко, сбили на Днепропетровщине 4 беспилотника.

Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА02.12.25, 09:07 • 34736 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Днепропетровская область
Марханец