Двое погибших, трое пострадавших от атаки рф дронами на Днепропетровскую область: показали последствия

Два человека погибли, трое пострадали в результате ночной атаки рф на Днепропетровскую область, сообщил в среду врио главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.

Ночью агрессор ударил беспилотниками по Терновке Павлоградского района. Погибли мужчины 43 и 50 лет. Еще три человека пострадали, все госпитализированы. 65-летние мужчина и женщина – "тяжелые". Парень 18 лет – в состоянии средней тяжести - сообщил Гайваненко.

По его словам, возник пожар. Частично разрушен частный дом, еще 6 – повреждены. Изувечены гаражи и автомобили. Один легковой автомобиль уничтожен.

"БпЛА противник попал и по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждена инфраструктура", - указал Гайваненко.

По его данным, по Никопольщине враг бил FPV-дронами. Попал по Никополю и Марганецкой общине.

Защитники неба, как сообщил Гайваненко, сбили на Днепропетровщине 4 беспилотника.

Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА