Двое погибших, трое пострадавших от атаки рф дронами на Днепропетровскую область: показали последствия
Киев • УНН
Агрессор атаковал Днепропетровскую область беспилотниками, в результате чего погибли двое мужчин 43 и 50 лет. Три человека госпитализированы, разрушен частный дом и повреждена инфраструктура.
Два человека погибли, трое пострадали в результате ночной атаки рф на Днепропетровскую область, сообщил в среду врио главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.
Ночью агрессор ударил беспилотниками по Терновке Павлоградского района. Погибли мужчины 43 и 50 лет. Еще три человека пострадали, все госпитализированы. 65-летние мужчина и женщина – "тяжелые". Парень 18 лет – в состоянии средней тяжести
По его словам, возник пожар. Частично разрушен частный дом, еще 6 – повреждены. Изувечены гаражи и автомобили. Один легковой автомобиль уничтожен.
"БпЛА противник попал и по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждена инфраструктура", - указал Гайваненко.
По его данным, по Никопольщине враг бил FPV-дронами. Попал по Никополю и Марганецкой общине.
Защитники неба, как сообщил Гайваненко, сбили на Днепропетровщине 4 беспилотника.
