Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА
Киев • УНН
Число пострадавших в Днепре после российской атаки 1 декабря увеличилось до 45 человек, двое обратились за помощью позже. 2 декабря в городе объявлен траур по четырем погибшим.
Число пострадавших в Днепре в результате российской атаки 1 декабря увеличилось до 45 человек. Во вторник, 2 декабря, в городе объявлен траур по погибшим, сообщает УНН со ссылкой на и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко.
Подробности
За помощью к врачам, по последним данным, обратились еще двое пострадавших
Он добавил, что вечером и ночью агрессор ударил беспилотниками по Лычковской общине Самаровского района. В результате возникли пожары, была повреждена инфраструктура.
Также россияне атаковали КАБами Межевскую общину Синельниковского района. Пострадали два человека - мужчина 77 лет и 79-летняя женщина.
Кроме того, продолжались удары по Никопольщине. Покровскую общину враг обстрелял из артиллерии. Также Гайваненко сообщил, что Силы обороны сбили в Днепропетровской области 7 российских БПЛА.
Напомним
В результате российского удара по Днепру 1 декабря погибли 4 человека. Число пострадавших составляло сначала 8, а затем возросло до 43 человек.