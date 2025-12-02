Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА
Київ • УНН
Кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок російської атаки 1 грудня збільшилась до 45 людей. У вівторок, 2 грудня, в місті оголошено траур за загиблими, повідомляє УНН з посиланням на в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.
Деталі
По допомогу до лікарів, за останніми даними, звернулися ще двоє постраждалих
Він додав, що ввечері та вночі агресор вдарив безпілотниками по Личківській громаді Самарівського району. В результаті виникли пожежі, була пошкоджена інфраструктура.
Також росіяни атакували КАБами Межівську громаду Синельниківського району. Постраждали двоє людей - чоловік 77 років та 79-річна жінка.
Крім того, продовжувались удари по Нікопольщині. Покровську громаду ворог обстріляв з артилерії. Також Гайваненко повідомив, що Сили оборони збили в Дніпропетровській області 7 російських БПЛА.
Нагадаємо
Внаслідок російського удару по Дніпру 1 грудня загинуло 4 людей. Кількість постраждалих становила спочатку 8, а згодом зросла до 43 людей.