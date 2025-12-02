Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок російської атаки 1 грудня збільшилась до 45 людей. У вівторок, 2 грудня, в місті оголошено траур за загиблими, повідомляє УНН з посиланням на в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Деталі

По допомогу до лікарів, за останніми даними, звернулися ще двоє постраждалих - заявив чиновник.

Він додав, що ввечері та вночі агресор вдарив безпілотниками по Личківській громаді Самарівського району. В результаті виникли пожежі, була пошкоджена інфраструктура.

Також росіяни атакували КАБами Межівську громаду Синельниківського району. Постраждали двоє людей - чоловік 77 років та 79-річна жінка.

Крім того, продовжувались удари по Нікопольщині. Покровську громаду ворог обстріляв з артилерії. Також Гайваненко повідомив, що Сили оборони збили в Дніпропетровській області 7 російських БПЛА.

Нагадаємо

Внаслідок російського удару по Дніпру 1 грудня загинуло 4 людей. Кількість постраждалих становила спочатку 8, а згодом зросла до 43 людей.