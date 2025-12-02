Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА

$42.270.07
49.310.42
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 3986 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 18378 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 33012 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 25864 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 26401 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 26760 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 23371 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 23869 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 47906 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20781 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
98%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вівторок стане вирішальним випробуванням для адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні - ABC News1 грудня, 23:05 • 10388 перегляди
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф2 грудня, 00:09 • 11998 перегляди
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії02:19 • 10879 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський02:53 • 9618 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України04:03 • 9968 перегляди
Публікації
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
06:00 • 3986 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 22954 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 29921 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 38434 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 47906 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Олена Зеленська
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вовчанськ
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 25978 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 28850 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 85666 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 61516 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 77807 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Золото
Опалення
Гриби

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Кількість постраждалих у Дніпрі після російської атаки 1 грудня збільшилася до 45 осіб, двоє звернулися за допомогою пізніше. 2 грудня в місті оголошено траур за чотирма загиблими.

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок російської атаки 1 грудня збільшилась до 45 людей. У вівторок, 2 грудня, в місті оголошено траур за загиблими, повідомляє УНН з посиланням на в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Деталі

По допомогу до лікарів, за останніми даними, звернулися ще двоє постраждалих

- заявив чиновник.

Він додав, що ввечері та вночі агресор вдарив безпілотниками по Личківській громаді Самарівського району. В результаті виникли пожежі, була пошкоджена інфраструктура.

Також росіяни атакували КАБами Межівську громаду Синельниківського району. Постраждали двоє людей - чоловік 77 років та 79-річна жінка.

Крім того, продовжувались удари по Нікопольщині. Покровську громаду ворог обстріляв з артилерії. Також Гайваненко повідомив, що Сили оборони збили в Дніпропетровській області 7 російських БПЛА.

Нагадаємо

Внаслідок російського удару по Дніпру 1 грудня загинуло 4 людей. Кількість постраждалих становила спочатку 8, а згодом зросла до 43 людей.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпро (місто)