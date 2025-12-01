Ворожа атака на Дніпро: відомо про 43 постраждалих, 30 з них лишаються в лікарні
Київ • УНН
Внаслідок атаки на Дніпро кількість постраждалих зросла до 43, з них 30 залишаються в лікарні, 10 у важкому стані. Пошкоджено адмінбудівлю, підприємства, навчальні заклади та житлові будинки.
Внаслідок удару по Дніпру кількість постраждалих збільшилася до 43, з яких - 30 лишаються в лікарні, 10 досі у важкому стані. Про це повідомив т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.
Деталі
За уточненими даними, через ранкову атаку у Дніпрі 43 постраждалих. 30 з них лишаються в лікарні. 10 досі у важкому стані
Він зазначив, що внаслідок удару понівечені адмінбудівля, підприємства, 4 будівлі навчальних закладів і стільки ж багатоповерхівок, 2 СТО, понад півсотні авто.
Окрім того, FPV-дронами агресор вдарив по Мирівській та Марганецькій громадах, що на Нікопольщині. Жертв і поранених немає.
Нагадаємо
Внаслідок російського удару по Дніпру 1 грудня загинуло 4 людей. Кількість постраждалих становила спочатку 8, а згодом зросла до 40 людей.