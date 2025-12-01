Ворожа атака на Дніпро: відомо про 43 постраждалих, 30 з них лишаються в лікарні

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок удару по Дніпру кількість постраждалих збільшилася до 43, з яких - 30 лишаються в лікарні, 10 досі у важкому стані. Про це повідомив т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.

Деталі

За уточненими даними, через ранкову атаку у Дніпрі 43 постраждалих. 30 з них лишаються в лікарні. 10 досі у важкому стані - повідомив Гайваненко.

Він зазначив, що внаслідок удару понівечені адмінбудівля, підприємства, 4 будівлі навчальних закладів і стільки ж багатоповерхівок, 2 СТО, понад півсотні авто.

Окрім того, FPV-дронами агресор вдарив по Мирівській та Марганецькій громадах, що на Нікопольщині. Жертв і поранених немає.

Нагадаємо

Внаслідок російського удару по Дніпру 1 грудня загинуло 4 людей. Кількість постраждалих становила спочатку 8, а згодом зросла до 40 людей.