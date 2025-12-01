$42.270.07
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
15:35 • 7734 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 10932 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 12966 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 16423 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 19067 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 20483 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 37153 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19608 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 37090 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Вражеская атака на Днепр: известно о 43 пострадавших, 30 из них остаются в больнице

Киев • УНН

 • 280 просмотра

В результате атаки на Днепр количество пострадавших возросло до 43, из них 30 остаются в больнице, 10 в тяжелом состоянии. Повреждены админздание, предприятия, учебные заведения и жилые дома.

Вражеская атака на Днепр: известно о 43 пострадавших, 30 из них остаются в больнице
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате удара по Днепру количество пострадавших увеличилось до 43, из которых - 30 остаются в больнице, 10 до сих пор в тяжелом состоянии. Об этом сообщил и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.

Детали

По уточненным данным, из-за утренней атаки в Днепре 43 пострадавших. 30 из них остаются в больнице. 10 до сих пор в тяжелом состоянии

- сообщил Гайваненко.

Он отметил, что в результате удара повреждены админздание, предприятия, 4 здания учебных заведений и столько же многоэтажек, 2 СТО, более полусотни авто.

Кроме того, FPV-дронами агрессор ударил по Мировской и Марганецкой громадам на Никопольщине. Жертв и раненых нет.

Напомним

В результате российского удара по Днепру 1 декабря погибли 4 человека. Количество пострадавших составляло сначала 8, а затем возросло до 40 человек.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Днепр