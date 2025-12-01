Вражеская атака на Днепр: известно о 43 пострадавших, 30 из них остаются в больнице

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате удара по Днепру количество пострадавших увеличилось до 43, из которых - 30 остаются в больнице, 10 до сих пор в тяжелом состоянии. Об этом сообщил и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.

Детали

По уточненным данным, из-за утренней атаки в Днепре 43 пострадавших. 30 из них остаются в больнице. 10 до сих пор в тяжелом состоянии - сообщил Гайваненко.

Он отметил, что в результате удара повреждены админздание, предприятия, 4 здания учебных заведений и столько же многоэтажек, 2 СТО, более полусотни авто.

Кроме того, FPV-дронами агрессор ударил по Мировской и Марганецкой громадам на Никопольщине. Жертв и раненых нет.

Напомним

В результате российского удара по Днепру 1 декабря погибли 4 человека. Количество пострадавших составляло сначала 8, а затем возросло до 40 человек.