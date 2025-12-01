Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок ракетної атаки рф зросла до 4
Київ • УНН
У Дніпрі внаслідок ракетної атаки рф загинуло четверо людей, 22 отримали поранення. Лікарі надають постраждалим необхідну медичну допомогу.
У Дніпрі внаслідок ракетної атаки рф кількість загиблих зросла до чотирьох, повідомив у понеділок т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.
У Дніпрі вже четверо загиблих. Щирі співчуття рідним… Поранених – 22. Всім лікарі надають необхідну меддопомогу
За даними Офісу Генпрокурора, війська рф 1 грудня здійснили ракетний удар по центральній частині міста. "Удар прийшовся по одному з підприємств", - вказали у прокуратурі.
"Пошкоджено підприємство, багатоповерхівки, автомобілі, магазини та офіс банку", - ідеться у повідомленні прокуратури.
Нагадаємо
Раніше було відомо про 3 загиблих та 15 постраждалих.
