Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок ракетної атаки рф зросла до 4

$42.270.07
48.890.02
ukenru
09:32 • 3538 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 6184 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 14671 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 12402 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 21344 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 34843 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 47745 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41078 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 42227 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 39009 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.3м/с
84%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Коваленко: росія прагнутиме знищити Україну та приєднати території, доки путін при владі1 грудня, 01:41 • 6930 перегляди
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у ВовчанськуVideo1 грудня, 02:12 • 16089 перегляди
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ1 грудня, 02:45 • 23495 перегляди
НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times1 грудня, 03:12 • 12173 перегляди
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto06:15 • 10384 перегляди
Публікації
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 4314 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
07:43 • 14669 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня06:00 • 21342 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 66981 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 104051 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Державний кордон України
Флорида
Реклама
УНН Lite
Oxford English Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 536 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 3644 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 66981 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 52158 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 68498 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Техніка
Fox News
Шахед-136

Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок ракетної атаки рф зросла до 4

Київ • УНН

 • 546 перегляди

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки рф загинуло четверо людей, 22 отримали поранення. Лікарі надають постраждалим необхідну медичну допомогу.

Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок ракетної атаки рф зросла до 4

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки рф кількість загиблих зросла до чотирьох, повідомив у понеділок т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.

У Дніпрі вже четверо загиблих. Щирі співчуття рідним… Поранених – 22. Всім лікарі надають необхідну меддопомогу

- написав Гайваненко.

За даними Офісу Генпрокурора, війська рф 1 грудня здійснили ракетний удар по центральній частині міста. "Удар прийшовся по одному з підприємств", - вказали у прокуратурі.

"Пошкоджено підприємство, багатоповерхівки, автомобілі, магазини та офіс банку", - ідеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо

Раніше було відомо про 3 загиблих та 15 постраждалих.

Ракетний удар рф по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 1501.12.25, 12:50 • 556 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Дніпро (місто)