Ракетний удар рф по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 15
Київ • УНН
У Дніпрі кількість постраждалих зросла до 15 людей: троє лікуються амбулаторно, решта госпіталізовані, шестеро у важкому стані. Про це повідомив т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.
Доповнення
1 грудня Дніпро зазнало російської ракетної атаки, раніше повідомлялось про трьох загиблих та вісьмох поранених. На місці події працюють усі служби.