09:32 • 2690 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 4576 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 13356 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 11720 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 20303 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 34595 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 47495 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 40977 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42107 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 38876 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
Ракетный удар РФ по Днепру: число пострадавших возросло до 15

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Число пострадавших от ракетного удара по Днепру возросло до 15 человек. Трое лечатся амбулаторно, остальные госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Ракетный удар РФ по Днепру: число пострадавших возросло до 15

В Днепре количество пострадавших возросло до 15 человек: трое лечатся амбулаторно, остальные госпитализированы, шестеро в тяжелом состоянии. Об этом сообщил и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.

15 человек, по обновленным данным, пострадали в Днепре. Трое из них на амбулаторном лечении, остальные – госпитализированы. Шестеро раненых в тяжелом состоянии

- говорится в сообщении.

Дополнение

1 декабря Днепр подвергся российской ракетной атаке, ранее сообщалось о трех погибших и восьми раненых. На месте происшествия работают все службы.

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Днепр