Ракетный удар РФ по Днепру: число пострадавших возросло до 15
Киев • УНН
Число пострадавших от ракетного удара по Днепру возросло до 15 человек. Трое лечатся амбулаторно, остальные госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии.
В Днепре количество пострадавших возросло до 15 человек: трое лечатся амбулаторно, остальные госпитализированы, шестеро в тяжелом состоянии. Об этом сообщил и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.
Дополнение
1 декабря Днепр подвергся российской ракетной атаке, ранее сообщалось о трех погибших и восьми раненых. На месте происшествия работают все службы.