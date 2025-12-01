Дніпро зазнало ракетної атаки рф: відомо про 3 загиблих та 8 постраждалих

Дніпро зазнало ракетної атаки рф, наразі відомо про трьох загиблих і 8 постраждалих, повідомив т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.

Гайваненко повідомив про "ракетну атаку на Дніпро" орієнтовно о 10:30.

У Дніпрі на місці ракетної атаки працюють всі служби. На зараз відомо про трьох загиблих і 8 постраждалих