Днепр подвергся ракетной атаке РФ: известно о 3 погибших и 8 пострадавших

Днепр подвергся ракетной атаке РФ, сейчас известно о трех погибших и 8 пострадавших, сообщил и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.

Гайваненко сообщил о "ракетной атаке на Днепр" ориентировочно в 10:30.

В Днепре на месте ракетной атаки работают все службы. На данный момент известно о трех погибших и 8 пострадавших