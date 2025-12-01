Днепр подвергся ракетной атаке РФ: известно о 3 погибших и 8 пострадавших
Днепр подвергся ракетной атаке, в результате которой погибли три человека и восемь получили ранения. На месте происшествия работают все службы.
Днепр подвергся ракетной атаке РФ, сейчас известно о трех погибших и 8 пострадавших, сообщил и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.
Подробности
Гайваненко сообщил о "ракетной атаке на Днепр" ориентировочно в 10:30.
В Днепре на месте ракетной атаки работают все службы. На данный момент известно о трех погибших и 8 пострадавших
