$42.270.07
48.890.02
ukenru
Эксклюзив
07:43 • 2958 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 3478 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 12367 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 30919 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 44167 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 39347 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 40596 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 38008 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 36265 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 42865 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Популярные новости
63 из 89 российских дронов обезврежены над Украиной

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Ночью 1 декабря Россия атаковала Украину 89 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera и других типов. Силами обороны Украины сбито или подавлено 63 вражеских беспилотника; зафиксировано попадание 26 БПЛА.

63 из 89 российских дронов обезврежены над Украиной

рф ночью атаковала Украину 89 дронами, 63 из них обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 1 декабря (с 18:00 30 ноября) противник атаковал 89-ю ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым, около 55 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 9 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Государственная граница Украины
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина