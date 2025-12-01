63 из 89 российских дронов обезврежены над Украиной
Киев • УНН
Ночью 1 декабря Россия атаковала Украину 89 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera и других типов. Силами обороны Украины сбито или подавлено 63 вражеских беспилотника; зафиксировано попадание 26 БПЛА.
рф ночью атаковала Украину 89 дронами, 63 из них обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 1 декабря (с 18:00 30 ноября) противник атаковал 89-ю ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым, около 55 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 9 локациях