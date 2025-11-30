Украина тестирует новое вооружение для противодействия российским КАБам - Генштаб
Киев • УНН
Украина тестирует новое вооружение для противодействия российским управляемым авиационным бомбам. В сентябре-ноябре ВСУ уничтожили до 100 вражеских КАБов и 138 реактивных "гераней".
Украина тестирует новое вооружение для противодействия российским управляемым авиационным бомбам (КАБам). Об этом сообщает Генштаб ВСУ по итогам ежемесячного совещания по развитию возможностей, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что в сентябре - ноябре зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ уничтожили до 100 вражеских КАБов.
Условия современной войны диктуют прежде всего необходимость развивать и масштабировать направление беспилотных систем, других высокотехнологичных средств поражения и отражения вражеских атак
Военные рассказали, что наряду с другими средствами воздушного нападения, противник применил уже 138 реактивных "гераней" – большинство из них были уничтожены нашей ПВО.
"Внедрение и масштабирование инноваций эффективно тогда, когда при этом растут возможности наших войск", – подчеркнул заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины бригадный генерал Алексей Шевченко.
Напомним
По информации The Wall Street Journal, российские военные имеют преимущество в воздушной войне дронов, а украинские логистические и беспилотные подразделения несут потери, уже превышающие потери пехоты.
Средства ПВО могут перехватывать реактивные КАБы рф - Игнат25.10.25, 17:43 • 5079 просмотров