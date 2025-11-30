$42.190.00
18:02 • 16916 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
15:17 • 19016 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 22438 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 25055 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 26430 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 31254 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 39296 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 31448 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 27266 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 23904 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
публикации
Эксклюзивы
Украина тестирует новое вооружение для противодействия российским КАБам - Генштаб

Киев • УНН

 • 1730 просмотра

Украина тестирует новое вооружение для противодействия российским управляемым авиационным бомбам. В сентябре-ноябре ВСУ уничтожили до 100 вражеских КАБов и 138 реактивных "гераней".

Украина тестирует новое вооружение для противодействия российским КАБам - Генштаб

Украина тестирует новое вооружение для противодействия российским управляемым авиационным бомбам (КАБам). Об этом сообщает Генштаб ВСУ по итогам ежемесячного совещания по развитию возможностей, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в сентябре - ноябре зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ уничтожили до 100 вражеских КАБов.

Условия современной войны диктуют прежде всего необходимость развивать и масштабировать направление беспилотных систем, других высокотехнологичных средств поражения и отражения вражеских атак

- указывают в Генштабе.

Военные рассказали, что наряду с другими средствами воздушного нападения, противник применил уже 138 реактивных "гераней" – большинство из них были уничтожены нашей ПВО.

"Внедрение и масштабирование инноваций эффективно тогда, когда при этом растут возможности наших войск", – подчеркнул заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины бригадный генерал Алексей Шевченко.

Напомним

По информации The Wall Street Journal, российские военные имеют преимущество в воздушной войне дронов, а украинские логистические и беспилотные подразделения несут потери, уже превышающие потери пехоты.

Средства ПВО могут перехватывать реактивные КАБы рф - Игнат25.10.25, 17:43 • 5079 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеТехнологии
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Военно-воздушные силы Украины
Украина