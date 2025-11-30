$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:02 • 15680 перегляди
Меню
Актуальне
Україна тестує нове озброєння для протидії російським КАБам - Генштаб

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Україна тестує нове озброєння для протидії російським керованим авіаційним бомбам. У вересні-листопаді ЗСУ знищили до 100 ворожих КАБів та 138 реактивних "гераней".

Україна тестує нове озброєння для протидії російським КАБам - Генштаб

Україна тестує нове озброєння для протидії російським керованим авціаціний бомбам (КАБам). Про це повідомляє Генштаб ЗСУ за підсумками щомісячної наради з розвитку спроможностей, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у вересні - листопаді зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили до 100 ворожих КАБів.

Умови сучасної війни диктують насамперед потребу розвивати й масштабувати напрямок безпілотних систем, інших високотехнологічних засобів ураження і відбиття ворожих атак

- вказують у Генштабі.

Військові розповіли, що поруч з іншими засобами повітряного нападу, противник застосував уже 138 реактивних "гераней " – більшість із них були знищені нашою ППО.

"Впровадження і масштабування інновацій ефективне тоді, коли при цьому зростають спроможності наших військ", – підкреслив заступник начальника Генерального штабу ЗС України бригадний генерал Олексій Шевченко.

Нагадаємо

За інформацією The Wall Street Journal, російські військові мають перевагу в повітряній війні дронів, а українські логістичні та безпілотні підрозділи зазнають втрат, що вже перевищують втрати піхоти.

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніТехнології
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України
Україна