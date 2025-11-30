Україна тестує нове озброєння для протидії російським КАБам - Генштаб
Київ • УНН
Україна тестує нове озброєння для протидії російським керованим авіаційним бомбам. У вересні-листопаді ЗСУ знищили до 100 ворожих КАБів та 138 реактивних "гераней".
Україна тестує нове озброєння для протидії російським керованим авціаціний бомбам (КАБам). Про це повідомляє Генштаб ЗСУ за підсумками щомісячної наради з розвитку спроможностей, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у вересні - листопаді зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили до 100 ворожих КАБів.
Умови сучасної війни диктують насамперед потребу розвивати й масштабувати напрямок безпілотних систем, інших високотехнологічних засобів ураження і відбиття ворожих атак
Військові розповіли, що поруч з іншими засобами повітряного нападу, противник застосував уже 138 реактивних "гераней " – більшість із них були знищені нашою ППО.
"Впровадження і масштабування інновацій ефективне тоді, коли при цьому зростають спроможності наших військ", – підкреслив заступник начальника Генерального штабу ЗС України бригадний генерал Олексій Шевченко.
Нагадаємо
За інформацією The Wall Street Journal, російські військові мають перевагу в повітряній війні дронів, а українські логістичні та безпілотні підрозділи зазнають втрат, що вже перевищують втрати піхоти.
