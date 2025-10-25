Засоби ППО можуть перехоплювати реактивні КАБи рф - Ігнат

російські окупанти застосовують реактивні КАБи для ударів по Україні. Однак українські засоби ППО можуть їх збивати. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Суспільного, передає УНН.

Деталі

Ігнат зазначив, що керовані авіабомби з реактивним двигуном почали долітати до Одеської, Миколаївської та Полтавської областей. За словами Ігната, ворог застосовує їх поодинокими випадками, щоб перевірити таким чином ефективність і реакцію Сил оборони.

Зокрема, коментуючи нещодавню атаку РФ по Одеській області, військовослужбовець зазначив, що ці бомби не становлять особливої небезпеки і можуть бути перехоплені засобами ППО.

Це та сама бомба, випущена з літака Су-34: за параметрами польоту вона схожа на крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони. Учора Повітряне командування "Південь" підтвердило перехоплення двох таких керованих авіабомб зі збільшеною дальністю; який саме це тип - встановлять фахівці. Падіння третьої бомби зафіксували на відкритій ділянці території без наслідків - сказав Ігнат.

Також він закликав не піднімати градус напруги, зазначивши, що ворог застосовує багато авіаційних засобів ураження та продовжує удосконалювати їх. Однак, водночас, України разом з партнерами теж розвиває свої оборонні технології.

Ігнат додав, що війна відкриває можливості для вдосконалення як оборонного, так і наступального озброєння.

Нагадаємо

24 жовтня російські війська завдали авіаудару по Одеській області трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження. Дві бомби збито ППО, одна впала на відкритій місцевості без наслідків.