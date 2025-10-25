Засоби ППО можуть перехоплювати реактивні КАБи рф - Ігнат
Київ • УНН
Юрій Ігнат повідомив, що керовані авіабомби з реактивним двигуном, які застосовує рф, можуть бути перехоплені засобами ППО. Повітряне командування "Південь" вже підтвердило перехоплення двох таких бомб.
російські окупанти застосовують реактивні КАБи для ударів по Україні. Однак українські засоби ППО можуть їх збивати. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Суспільного, передає УНН.
Деталі
Ігнат зазначив, що керовані авіабомби з реактивним двигуном почали долітати до Одеської, Миколаївської та Полтавської областей. За словами Ігната, ворог застосовує їх поодинокими випадками, щоб перевірити таким чином ефективність і реакцію Сил оборони.
Зокрема, коментуючи нещодавню атаку РФ по Одеській області, військовослужбовець зазначив, що ці бомби не становлять особливої небезпеки і можуть бути перехоплені засобами ППО.
Це та сама бомба, випущена з літака Су-34: за параметрами польоту вона схожа на крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони. Учора Повітряне командування "Південь" підтвердило перехоплення двох таких керованих авіабомб зі збільшеною дальністю; який саме це тип - встановлять фахівці. Падіння третьої бомби зафіксували на відкритій ділянці території без наслідків
Також він закликав не піднімати градус напруги, зазначивши, що ворог застосовує багато авіаційних засобів ураження та продовжує удосконалювати їх. Однак, водночас, України разом з партнерами теж розвиває свої оборонні технології.
Ігнат додав, що війна відкриває можливості для вдосконалення як оборонного, так і наступального озброєння.
Нагадаємо
24 жовтня російські війська завдали авіаудару по Одеській області трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження. Дві бомби збито ППО, одна впала на відкритій місцевості без наслідків.