11:59 • 6686 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
10:22 • 13393 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
08:59 • 15366 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 21509 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 16699 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 17580 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 31690 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 48402 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 37274 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 38535 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати09:55 • 13984 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 21517 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 34919 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 56937 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 50780 перегляди
Засоби ППО можуть перехоплювати реактивні КАБи рф - Ігнат

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Юрій Ігнат повідомив, що керовані авіабомби з реактивним двигуном, які застосовує рф, можуть бути перехоплені засобами ППО. Повітряне командування "Південь" вже підтвердило перехоплення двох таких бомб.

Засоби ППО можуть перехоплювати реактивні КАБи рф - Ігнат

російські окупанти застосовують реактивні КАБи для ударів по Україні. Однак українські засоби ППО можуть їх збивати. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Суспільного, передає УНН.

Деталі

Ігнат зазначив, що керовані авіабомби з реактивним двигуном почали долітати до Одеської, Миколаївської та Полтавської областей. За словами Ігната, ворог застосовує їх поодинокими випадками, щоб перевірити таким чином ефективність і реакцію Сил оборони.

Зокрема, коментуючи нещодавню атаку РФ по Одеській області, військовослужбовець зазначив, що ці бомби не становлять особливої небезпеки і можуть бути перехоплені засобами ППО.

Це та сама бомба, випущена з літака Су-34: за параметрами польоту вона схожа на крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони. Учора Повітряне командування "Південь" підтвердило перехоплення двох таких керованих авіабомб зі збільшеною дальністю; який саме це тип - встановлять фахівці. Падіння третьої бомби зафіксували на відкритій ділянці території без наслідків

- сказав Ігнат.

Також він закликав не піднімати градус напруги, зазначивши, що ворог застосовує багато авіаційних засобів ураження та продовжує удосконалювати їх. Однак, водночас, України разом з партнерами теж розвиває свої оборонні технології.

Ігнат додав, що війна відкриває можливості для вдосконалення як оборонного, так і наступального озброєння.

Нагадаємо

24 жовтня російські війська завдали авіаудару по Одеській області трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження. Дві бомби збито ППО, одна впала на відкритій місцевості без наслідків.

Ольга Розгон

