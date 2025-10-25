Средства ПВО могут перехватывать реактивные КАБы рф - Игнат

$41.900.00
48.550.00
ukenru
11:59 • 10156 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 17315 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 18131 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 25959 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 18739 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 18178 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 32147 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 48630 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 37493 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38633 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
98%
742мм
Популярные новости
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 16927 просмотра
В Киеве после ночной атаки рф баллистикой задействовали вертолет: новые кадры последствийPhoto25 октября, 07:41 • 13218 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 17582 просмотра
В белгородской области заявили о поражении плотины водохранилища25 октября, 10:05 • 3796 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь11:20 • 7568 просмотра
публикации
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 17629 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 25962 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 36553 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 58501 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 52641 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Си Цзиньпин
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь11:20 • 7640 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 16963 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 19957 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 22075 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 25108 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Золото
MIM-104 Patriot
Truth Social

Средства ПВО могут перехватывать реактивные КАБы рф - Игнат

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

Юрий Игнат сообщил, что управляемые авиабомбы с реактивным двигателем, применяемые рф, могут быть перехвачены средствами ПВО. Воздушное командование "Юг" уже подтвердило перехват двух таких бомб.

Средства ПВО могут перехватывать реактивные КАБы рф - Игнат

российские оккупанты применяют реактивные КАБы для ударов по Украине. Однако украинские средства ПВО могут их сбивать. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Суспільного, передает УНН.

Детали

Игнат отметил, что управляемые авиабомбы с реактивным двигателем начали долетать до Одесской, Николаевской и Полтавской областей. По словам Игната, враг применяет их единичными случаями, чтобы проверить таким образом эффективность и реакцию Сил обороны.

В частности, комментируя недавнюю атаку РФ по Одесской области, военнослужащий отметил, что эти бомбы не представляют особой опасности и могут быть перехвачены средствами ПВО.

Это та же бомба, выпущенная из самолета Су-34: по параметрам полета она похожа на крылатую ракету, поэтому ее можно перехватывать средствами противовоздушной обороны. Вчера Воздушное командование "Юг" подтвердило перехват двух таких управляемых авиабомб с увеличенной дальностью; какой именно это тип - установят специалисты. Падение третьей бомбы зафиксировали на открытом участке территории без последствий

- сказал Игнат.

Также он призвал не поднимать градус напряжения, отметив, что враг применяет много авиационных средств поражения и продолжает совершенствовать их. Однако, в то же время, Украина вместе с партнерами тоже развивает свои оборонные технологии.

Игнат добавил, что война открывает возможности для совершенствования как оборонного, так и наступательного вооружения.

Напомним

24 октября российские войска нанесли авиаудар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения. Две бомбы сбиты ПВО, одна упала на открытой местности без последствий.

Ольга Розгон

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Война в Украине
Николаевская область
Полтавская область
Одесская область
Су-34
Юрий Игнат
Военно-воздушные силы Украины
Украина