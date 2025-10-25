Средства ПВО могут перехватывать реактивные КАБы рф - Игнат
Киев • УНН
Юрий Игнат сообщил, что управляемые авиабомбы с реактивным двигателем, применяемые рф, могут быть перехвачены средствами ПВО. Воздушное командование "Юг" уже подтвердило перехват двух таких бомб.
российские оккупанты применяют реактивные КАБы для ударов по Украине. Однако украинские средства ПВО могут их сбивать. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Суспільного, передает УНН.
Детали
Игнат отметил, что управляемые авиабомбы с реактивным двигателем начали долетать до Одесской, Николаевской и Полтавской областей. По словам Игната, враг применяет их единичными случаями, чтобы проверить таким образом эффективность и реакцию Сил обороны.
В частности, комментируя недавнюю атаку РФ по Одесской области, военнослужащий отметил, что эти бомбы не представляют особой опасности и могут быть перехвачены средствами ПВО.
Это та же бомба, выпущенная из самолета Су-34: по параметрам полета она похожа на крылатую ракету, поэтому ее можно перехватывать средствами противовоздушной обороны. Вчера Воздушное командование "Юг" подтвердило перехват двух таких управляемых авиабомб с увеличенной дальностью; какой именно это тип - установят специалисты. Падение третьей бомбы зафиксировали на открытом участке территории без последствий
Также он призвал не поднимать градус напряжения, отметив, что враг применяет много авиационных средств поражения и продолжает совершенствовать их. Однако, в то же время, Украина вместе с партнерами тоже развивает свои оборонные технологии.
Игнат добавил, что война открывает возможности для совершенствования как оборонного, так и наступательного вооружения.
Напомним
24 октября российские войска нанесли авиаудар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения. Две бомбы сбиты ПВО, одна упала на открытой местности без последствий.