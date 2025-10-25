Средства ПВО могут перехватывать реактивные КАБы рф - Игнат

российские оккупанты применяют реактивные КАБы для ударов по Украине. Однако украинские средства ПВО могут их сбивать. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Суспільного, передает УНН.

Детали

Игнат отметил, что управляемые авиабомбы с реактивным двигателем начали долетать до Одесской, Николаевской и Полтавской областей. По словам Игната, враг применяет их единичными случаями, чтобы проверить таким образом эффективность и реакцию Сил обороны.

В частности, комментируя недавнюю атаку РФ по Одесской области, военнослужащий отметил, что эти бомбы не представляют особой опасности и могут быть перехвачены средствами ПВО.

Это та же бомба, выпущенная из самолета Су-34: по параметрам полета она похожа на крылатую ракету, поэтому ее можно перехватывать средствами противовоздушной обороны. Вчера Воздушное командование "Юг" подтвердило перехват двух таких управляемых авиабомб с увеличенной дальностью; какой именно это тип - установят специалисты. Падение третьей бомбы зафиксировали на открытом участке территории без последствий - сказал Игнат.

Также он призвал не поднимать градус напряжения, отметив, что враг применяет много авиационных средств поражения и продолжает совершенствовать их. Однако, в то же время, Украина вместе с партнерами тоже развивает свои оборонные технологии.

Игнат добавил, что война открывает возможности для совершенствования как оборонного, так и наступательного вооружения.

Напомним

24 октября российские войска нанесли авиаудар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения. Две бомбы сбиты ПВО, одна упала на открытой местности без последствий.