рф сьогодні випустила по Одещині три КАБи з підвищеною дальністю ураження - ПвК "Південь"

Російські війська сьогодні вдарили по Одеській області трьома КАБами з підвищеною дальністю ураження з літака Су-34, повідомили у повітряному командуванні "Південь" у Facebook, пише УНН.

Вдень російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Одещині трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження, випущеними з літака Су-34. Протиповітряною обороною півдня України збито 2 авіабомби. Ще одна – впала на відкритій ділянці місцевості, без наслідків