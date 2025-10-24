рф сьогодні випустила по Одещині три КАБи з підвищеною дальністю ураження - ПвК "Південь"
Київ • УНН
Російські війська завдали авіаудару по Одеській області трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження. Дві бомби збито ППО, одна впала на відкритій місцевості без наслідків.
Російські війська сьогодні вдарили по Одеській області трьома КАБами з підвищеною дальністю ураження з літака Су-34, повідомили у повітряному командуванні "Південь" у Facebook, пише УНН.
Вдень російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Одещині трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження, випущеними з літака Су-34. Протиповітряною обороною півдня України збито 2 авіабомби. Ще одна – впала на відкритій ділянці місцевості, без наслідків
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер, своєю чергою, також підтвердив, що "наші сили ППО успішно відпрацювали по повітряних цілях ворога над Одещиною". "Обійшлося без руйнувань та постраждалих", - написав Кіпер у Telegram.
Ворог вперше застосував КАБи по мирній Одещині - ОВА24.10.25, 14:04 • 12121 перегляд