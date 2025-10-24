Ворог вперше застосував КАБи по мирній Одещині - ОВА
Київ • УНН
Російська армія вперше застосувала керовані авіабомби (КАБ) по цивільній інфраструктурі Одеської області. Начальник ОВА Олег Кіпер наголосив на новій серйозній загрозі та небезпеці значних руйнувань.
За даними Олега Кіпера, начальника Одеської ОВА, загарбники скерували керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі регіону. Кіпер наголосив про нову серйозну загроза для Одещини, зазначивши про небезпеку значних руйнувань, передає УНН.
Деталі
Ворог вперше застосував КАБи по мирній Одещині! Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону.
Кіпер підкреслив, що факт застосування КАБів по цивільній інфраструктурі Одеської області є новою і серйозною загрозою.
Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань. Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ваше життя - найцінніше. І вірте в ЗСУ!
Нагадаємо
Протягом ночі у лютому 2023 року російські окупанти тероризували Одещину, аби створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою та Придністров’ям населених пунктів. зс рф також завдали авіаудару по острову Зміїний.
Ще у 2023 році росіяни випускали керовані авіабомби у напрямку Затоки на Одещині.