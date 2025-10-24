$41.900.14
48.550.18
ukenru
07:57 • 14418 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
07:50 • 28652 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
07:11 • 22900 перегляди
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
Ексклюзив
06:00 • 42724 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
05:49 • 21420 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 17437 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 20706 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31331 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29760 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29891 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
Ворог вперше застосував КАБи по мирній Одещині - ОВА

Київ • УНН

 • 5270 перегляди

Російська армія вперше застосувала керовані авіабомби (КАБ) по цивільній інфраструктурі Одеської області. Начальник ОВА Олег Кіпер наголосив на новій серйозній загрозі та небезпеці значних руйнувань.

Ворог вперше застосував КАБи по мирній Одещині - ОВА

За даними Олега Кіпера, начальника Одеської ОВА, загарбники скерували керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі регіону. Кіпер наголосив про нову серйозну загроза для Одещини, зазначивши про небезпеку значних руйнувань, передає УНН.

Деталі

Ворог вперше застосував КАБи по мирній Одещині! Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону. 

Кіпер підкреслив, що факт застосування КАБів по цивільній інфраструктурі Одеської області є новою і серйозною загрозою.

Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань. Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ваше життя - найцінніше. І вірте в ЗСУ!

- наголосив Кіпер.

Нагадаємо

Протягом ночі у лютому 2023 року російські окупанти тероризували Одещину, аби створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою та Придністров’ям населених пунктів. зс рф також завдали авіаудару по острову Зміїний

Ще у 2023 році росіяни випускали керовані авіабомби у напрямку Затоки на Одещині.

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Олег Кіпер
Одеська область
Одеса