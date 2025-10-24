Враг впервые применил КАБы по мирной Одесской области - ОВА

По данным Олега Кипера, начальника Одесской ОВА, захватчики направили управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре региона. Кипер подчеркнул новую серьезную угрозу для Одесской области, отметив опасность значительных разрушений, передает УНН.

Враг впервые применил КАБы по мирной Одесской области! Во время сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре нашего региона.

Кипер подчеркнул, что факт применения КАБов по гражданской инфраструктуре Одесской области является новой и серьезной угрозой.

Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения. Прошу всех! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Ваша жизнь - самое ценное. И верьте в ВСУ!