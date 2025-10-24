Враг впервые применил КАБы по мирной Одесской области - ОВА
Киев • УНН
Российская армия впервые применила управляемые авиабомбы (КАБ) по гражданской инфраструктуре Одесской области. Начальник ОВА Олег Кипер отметил новую серьезную угрозу и опасность значительных разрушений.
По данным Олега Кипера, начальника Одесской ОВА, захватчики направили управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре региона. Кипер подчеркнул новую серьезную угрозу для Одесской области, отметив опасность значительных разрушений, передает УНН.
Подробности
Враг впервые применил КАБы по мирной Одесской области! Во время сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре нашего региона.
Кипер подчеркнул, что факт применения КАБов по гражданской инфраструктуре Одесской области является новой и серьезной угрозой.
Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения. Прошу всех! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Ваша жизнь - самое ценное. И верьте в ВСУ!
Напомним
В течение ночи в феврале 2023 года российские оккупанты терроризировали Одесскую область, чтобы создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и Приднестровьем населенных пунктов. ВС РФ также нанесли авиаудар по острову Змеиный.
Еще в 2023 году россияне выпускали управляемые авиабомбы в направлении Затоки в Одесской области.