Росіяни випустили КАБ. Є загроза застосування балістики — Командування Повітряних Сил ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Росіяни випустили Керовані авіабомби у напрямку Затоки на Одещині. Зберігається загроза застосування балістичних ракет по Україні. Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ в офіційному телеграм каналі, передає УНН.
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“Увага! Пуск КАБ у напрямку Затоки!”, — зазначили в Командування ПС ЗСУ.
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Перед цим Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомили про загроза застосування балістичного озброєння. Та закликала мешканців областей, де оголошена повітряна тривога не ігнорувати сирен, і прямувати в укриття.
Зокрема, нині тривога оголошена в Харківській, ,Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.