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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Россияне выпустили КАБ. Есть угроза применения баллистики — Командование Воздушных Сил ВСУ

Киев • УНН

 • 220522 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Россияне выпустили управляемые авиабомбы в направлении Затоки в Одесской области. Сохраняется угроза применения баллистических ракет по Украине. Об этом сообщила пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ в официальном телеграмм канале, передает УНН.

Россияне выпустили КАБ. Есть угроза применения баллистики — Командование Воздушных Сил ВСУ

Цитата

“Внимание! Пуск КАБ в направлении Затоки!”, — отметили в Командование ВС ВСУ.

Детали

Перед этим Командование Воздушных Сил ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. И призвала жителей областей, где объявлена воздушная тревога не игнорировать сирен, и направляться в укрытие.

В частности, в настоящее время тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

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