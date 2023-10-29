Россияне выпустили КАБ. Есть угроза применения баллистики — Командование Воздушных Сил ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Россияне выпустили управляемые авиабомбы в направлении Затоки в Одесской области. Сохраняется угроза применения баллистических ракет по Украине. Об этом сообщила пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ в официальном телеграмм канале, передает УНН.
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“Внимание! Пуск КАБ в направлении Затоки!”, — отметили в Командование ВС ВСУ.
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Перед этим Командование Воздушных Сил ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. И призвала жителей областей, где объявлена воздушная тревога не игнорировать сирен, и направляться в укрытие.
В частности, в настоящее время тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.