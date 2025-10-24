рф сегодня выпустила по Одесской области три КАБа с повышенной дальностью поражения - ВК "Юг"

$41.900.14
Эксклюзив
14:29 • 1756 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52 • 3084 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47 • 17146 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 16705 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 16197 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 25832 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 63424 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 26895 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 20311 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 21935 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Популярные новости
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье24 октября, 07:11 • 34874 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 40640 просмотра
Совершил сексуальное насилие над учениками и снимал детскую порнографию: на Киевщине будут судить педагога24 октября, 07:48 • 38594 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить24 октября, 07:50 • 41674 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo09:56 • 28767 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:47 • 17146 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto11:40 • 18755 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto11:32 • 19402 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 63424 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 60268 просмотра
рф сегодня выпустила по Одесской области три КАБа с повышенной дальностью поражения - ВК "Юг"

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Российские войска нанесли авиаудар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения. Две бомбы сбиты ПВО, одна упала на открытой местности без последствий.

рф сегодня выпустила по Одесской области три КАБа с повышенной дальностью поражения - ВК "Юг"

Российские войска сегодня ударили по Одесской области тремя КАБами с повышенной дальностью поражения с самолета Су-34, сообщили в воздушном командовании "Юг" в Facebook, пишет УНН.

Днем российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения, выпущенными с самолета Су-34. Противовоздушной обороной юга Украины сбито 2 авиабомбы. Еще одна – упала на открытом участке местности, без последствий

- сообщили в воздушном командовании.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер, в свою очередь, также подтвердил, что "наши силы ПВО успешно отработали по воздушным целям врага над Одесской областью". "Обошлось без разрушений и пострадавших", - написал Кипер в Telegram.

Враг впервые применил КАБы по мирной Одесской области - ОВА24.10.25, 14:04 • 12100 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
