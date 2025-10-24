рф сегодня выпустила по Одесской области три КАБа с повышенной дальностью поражения - ВК "Юг"
Киев • УНН
Российские войска нанесли авиаудар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения. Две бомбы сбиты ПВО, одна упала на открытой местности без последствий.
Российские войска сегодня ударили по Одесской области тремя КАБами с повышенной дальностью поражения с самолета Су-34, сообщили в воздушном командовании "Юг" в Facebook, пишет УНН.
Днем российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения, выпущенными с самолета Су-34. Противовоздушной обороной юга Украины сбито 2 авиабомбы. Еще одна – упала на открытом участке местности, без последствий
Глава Одесской ОВА Олег Кипер, в свою очередь, также подтвердил, что "наши силы ПВО успешно отработали по воздушным целям врага над Одесской областью". "Обошлось без разрушений и пострадавших", - написал Кипер в Telegram.
Враг впервые применил КАБы по мирной Одесской области - ОВА24.10.25, 14:04 • 12100 просмотров