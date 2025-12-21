$42.340.00
49.590.00
ukenru
20:13 • 18 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 11674 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 21846 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 23453 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 37850 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 65502 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 71382 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 43827 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 37149 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 38854 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.4м/с
94%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россияне будут встречать 2026 год в режиме жесткой экономии - разведка21 декабря, 10:37 • 9868 просмотра
Зеленский заявил о необходимости консультаций с европейскими партнерами после работы украинской команды в США21 декабря, 10:52 • 6844 просмотра
Над Черным морем заметили новейший американский самолет-разведчик - Крымский ветерPhoto21 декабря, 13:13 • 12445 просмотра
В Хорватии и Румынии зафиксировали случаи лепры: власти уверяют, что риска распространения нет21 декабря, 13:14 • 5014 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 14501 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 14569 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 39314 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 71377 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 110019 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 80367 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Марк Рютте
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Государственная граница Украины
Румыния
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 15650 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 17657 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 29951 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 50669 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 35637 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Хранитель
Техника
Отопление
Золото

Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Рустем Умеров сообщил о результатах переговоров во Флориде со спецпосланниками Дональда Трампа и представителями Белого дома. Стороны согласовали 20-пунктный план, многостороннее и двустороннее соглашения о гарантиях безопасности, а также экономический план развития.

Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров раскрыл подробности трехдневного дипломатического марафона во Флориде, где украинская делегация встретилась со спецпосланниками Дональда Трампа – Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и представителями Белого дома. Главным результатом стало согласование конкретных рамок будущих соглашений по безопасности и экономике. Об этом Умеров сообщил на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

В ходе встречи в формате США–Украина стороны сосредоточились на финализации документов, которые должны стать фундаментом для завершения войны и дальнейшего развития.

Основное внимание было сосредоточено на четырех ключевых документах: продолжении проработки 20-пунктного плана; согласовании позиций по многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности; согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США; а также продолжении проработки экономического плана развития

– сообщил Рустем Умеров.

Стратегия и временные рамки

Помимо американских коллег, к диалогу привлекли советников по нацбезопасности европейских стран для создания единого фронта поддержки. Участники не только обсудили содержание соглашений, но и согласовали последовательность шагов и временные рамки их реализации.

Наш общий приоритет – остановить убийства, достичь гарантированной безопасности и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины. Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего 

– подчеркнул Секретарь СНБО.

Киев подчеркивает важность лидерства США в этом процессе и продолжает тесную координацию с партнерами для достижения стабильного мира.

"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении20.12.25, 19:28 • 37850 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Флорида