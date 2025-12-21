Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Киев • УНН
Рустем Умеров сообщил о результатах переговоров во Флориде со спецпосланниками Дональда Трампа и представителями Белого дома. Стороны согласовали 20-пунктный план, многостороннее и двустороннее соглашения о гарантиях безопасности, а также экономический план развития.
Секретарь СНБО Рустем Умеров раскрыл подробности трехдневного дипломатического марафона во Флориде, где украинская делегация встретилась со спецпосланниками Дональда Трампа – Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и представителями Белого дома. Главным результатом стало согласование конкретных рамок будущих соглашений по безопасности и экономике. Об этом Умеров сообщил на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Подробности
В ходе встречи в формате США–Украина стороны сосредоточились на финализации документов, которые должны стать фундаментом для завершения войны и дальнейшего развития.
Основное внимание было сосредоточено на четырех ключевых документах: продолжении проработки 20-пунктного плана; согласовании позиций по многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности; согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США; а также продолжении проработки экономического плана развития
Стратегия и временные рамки
Помимо американских коллег, к диалогу привлекли советников по нацбезопасности европейских стран для создания единого фронта поддержки. Участники не только обсудили содержание соглашений, но и согласовали последовательность шагов и временные рамки их реализации.
Наш общий приоритет – остановить убийства, достичь гарантированной безопасности и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины. Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего
Киев подчеркивает важность лидерства США в этом процессе и продолжает тесную координацию с партнерами для достижения стабильного мира.
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении20.12.25, 19:28 • 37850 просмотров