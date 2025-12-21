Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров раскрыл подробности трехдневного дипломатического марафона во Флориде, где украинская делегация встретилась со спецпосланниками Дональда Трампа – Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и представителями Белого дома. Главным результатом стало согласование конкретных рамок будущих соглашений по безопасности и экономике. Об этом Умеров сообщил на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

В ходе встречи в формате США–Украина стороны сосредоточились на финализации документов, которые должны стать фундаментом для завершения войны и дальнейшего развития.

Основное внимание было сосредоточено на четырех ключевых документах: продолжении проработки 20-пунктного плана; согласовании позиций по многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности; согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США; а также продолжении проработки экономического плана развития

Помимо американских коллег, к диалогу привлекли советников по нацбезопасности европейских стран для создания единого фронта поддержки. Участники не только обсудили содержание соглашений, но и согласовали последовательность шагов и временные рамки их реализации.

Наш общий приоритет – остановить убийства, достичь гарантированной безопасности и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины. Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего