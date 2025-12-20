"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский считает справедливой остановку боевых действий по текущей линии фронта. Он подчеркнул, что Украина не может выйти со своих территорий, а россияне останутся на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал справедливой остановку боевых действий по текущей линии фронта. Об этом Глава государства заявил журналистам, передает УНН.
Попробую еще раз объяснить, где мы с этим вопросом. На мой взгляд, на сегодняшний день возможна справедливая версия – стоим там, где стоим. Это контактная линия в любом регионе нашего государства. Пока так. До дипломатии – это в момент прекращения огня или в момент не только прекращения огня, но и в момент окончания войны. То есть россияне, что касается Донбасса, будут стоять на временно оккупированной части наших Донецкой и Луганской областей. И возвращать такие территории мы можем только дипломатическим путем, а мы будем стоять и жить на той части Донбасса, которую контролируют украинские власти. Это принципиальные вещи. Для нас важно, чтобы украинские власти контролировали ту часть Донбасса, которую мы сегодня контролируем
Детали
По его словам, это будет справедливо.
"Хотя, если честно, то, что россияне на нашей земле, это, в принципе, несправедливо. Но это компромиссное на сегодняшний день решение. россия требует ультимативно, чтобы украинская армия вышла с территории Донецкой области. Мы объяснили нашим американским коллегам, что Украина не может выходить никак с наших территорий. Возможности и желания такого не вижу. И вижу, что у украинского народа также этого нет", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что американцы хотят постоянно найти какой-то компромисс, поэтому они предложили создание свободной экономической зоны, где не может быть тяжелого оружия и войск, но там будут жить люди, есть управление, есть полицейские миссии.
"Я объяснил, что не будет так, что мы выходим, а российская армия остается, а наша армия не выходит, потому что мы не верим, что такая свободная экономическая зона будет в безопасности. Уверены, что российская армия захочет в любой момент зайти на нашу территорию. Что, в принципе, она и делала все эти годы агрессии. Поэтому так не может быть. Если вы хотите отвода войск где-либо, то всегда делаются одинаковые зеркальные шаги. Если мы отходим на 5 километров, то и они на 5 километров. Мы на 10, и они на 10. И тогда есть такая зона. Она может называться свободной экономической зоной, или еще каким-то образом называться, если там есть соответствующие преференции. Но до этого всего надо еще дожить. Лучше всего, честный вариант, стоять там, где мы стоим. Меньше компромиссов и меньше диалога. Если же будет подниматься вопрос свободной экономической зоны, то я сказал партнерам, извиняюсь, но это решать будет народ Украины", - резюмировал Президент.
Напомним
По словам Зеленского, самыми тяжелыми остаются вопросы территорий, Запорожской АЭС и финансирования восстановления, при этом Украина передала США свое видение и ожидает результатов обсуждений между американской и российской стороной.