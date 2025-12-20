"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении

Президент Украины Владимир Зеленский назвал справедливой остановку боевых действий по текущей линии фронта. Об этом Глава государства заявил журналистам, передает УНН.

Попробую еще раз объяснить, где мы с этим вопросом. На мой взгляд, на сегодняшний день возможна справедливая версия – стоим там, где стоим. Это контактная линия в любом регионе нашего государства. Пока так. До дипломатии – это в момент прекращения огня или в момент не только прекращения огня, но и в момент окончания войны. То есть россияне, что касается Донбасса, будут стоять на временно оккупированной части наших Донецкой и Луганской областей. И возвращать такие территории мы можем только дипломатическим путем, а мы будем стоять и жить на той части Донбасса, которую контролируют украинские власти. Это принципиальные вещи. Для нас важно, чтобы украинские власти контролировали ту часть Донбасса, которую мы сегодня контролируем - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, это будет справедливо.

"Хотя, если честно, то, что россияне на нашей земле, это, в принципе, несправедливо. Но это компромиссное на сегодняшний день решение. россия требует ультимативно, чтобы украинская армия вышла с территории Донецкой области. Мы объяснили нашим американским коллегам, что Украина не может выходить никак с наших территорий. Возможности и желания такого не вижу. И вижу, что у украинского народа также этого нет", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что американцы хотят постоянно найти какой-то компромисс, поэтому они предложили создание свободной экономической зоны, где не может быть тяжелого оружия и войск, но там будут жить люди, есть управление, есть полицейские миссии.

"Я объяснил, что не будет так, что мы выходим, а российская армия остается, а наша армия не выходит, потому что мы не верим, что такая свободная экономическая зона будет в безопасности. Уверены, что российская армия захочет в любой момент зайти на нашу территорию. Что, в принципе, она и делала все эти годы агрессии. Поэтому так не может быть. Если вы хотите отвода войск где-либо, то всегда делаются одинаковые зеркальные шаги. Если мы отходим на 5 километров, то и они на 5 километров. Мы на 10, и они на 10. И тогда есть такая зона. Она может называться свободной экономической зоной, или еще каким-то образом называться, если там есть соответствующие преференции. Но до этого всего надо еще дожить. Лучше всего, честный вариант, стоять там, где мы стоим. Меньше компромиссов и меньше диалога. Если же будет подниматься вопрос свободной экономической зоны, то я сказал партнерам, извиняюсь, но это решать будет народ Украины", - резюмировал Президент.

Напомним

По словам Зеленского, самыми тяжелыми остаются вопросы территорий, Запорожской АЭС и финансирования восстановления, при этом Украина передала США свое видение и ожидает результатов обсуждений между американской и российской стороной.