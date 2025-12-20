$42.340.00
49.590.00
ukenru
17:28 • 3766 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18 • 7806 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00 • 10394 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 8044 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15 • 12392 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 21622 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 25307 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 24638 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 23974 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 19593 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
95%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сырский провел встречу с британской делегацией во главе с Ричардом Найтоном: обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУPhoto20 декабря, 10:06 • 6464 просмотра
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной13:37 • 18478 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 21795 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 10162 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09 • 12644 просмотра
публикации
Переезд с домашними животными: что следует знать18:00 • 2568 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить17:00 • 10395 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 81938 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 57526 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 65550 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Луиш Монтенегру
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Одесса
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде18:35 • 76 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09 • 12848 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 10349 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 22085 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 28557 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Сухой Су-27
FIFA (серия видеоигр)

"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении

Киев • УНН

 • 3754 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский считает справедливой остановку боевых действий по текущей линии фронта. Он подчеркнул, что Украина не может выйти со своих территорий, а россияне останутся на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении

Президент Украины Владимир Зеленский назвал справедливой остановку боевых действий по текущей линии фронта. Об этом Глава государства заявил журналистам, передает УНН.

Попробую еще раз объяснить, где мы с этим вопросом. На мой взгляд, на сегодняшний день возможна справедливая версия – стоим там, где стоим. Это контактная линия в любом регионе нашего государства. Пока так. До дипломатии – это в момент прекращения огня или в момент не только прекращения огня, но и в момент окончания войны. То есть россияне, что касается Донбасса, будут стоять на временно оккупированной части наших Донецкой и Луганской областей. И возвращать такие территории мы можем только дипломатическим путем, а мы будем стоять и жить на той части Донбасса, которую контролируют украинские власти. Это принципиальные вещи. Для нас важно, чтобы украинские власти контролировали ту часть Донбасса, которую мы сегодня контролируем

- сказал Зеленский.

Детали

По его словам, это будет справедливо.

"Хотя, если честно, то, что россияне на нашей земле, это, в принципе, несправедливо. Но это компромиссное на сегодняшний день решение. россия требует ультимативно, чтобы украинская армия вышла с территории Донецкой области. Мы объяснили нашим американским коллегам, что Украина не может выходить никак с наших территорий. Возможности и желания такого не вижу. И вижу, что у украинского народа также этого нет", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что американцы хотят постоянно найти какой-то компромисс, поэтому они предложили создание свободной экономической зоны, где не может быть тяжелого оружия и войск, но там будут жить люди, есть управление, есть полицейские миссии.

"Я объяснил, что не будет так, что мы выходим, а российская армия остается, а наша армия не выходит, потому что мы не верим, что такая свободная экономическая зона будет в безопасности. Уверены, что российская армия захочет в любой момент зайти на нашу территорию. Что, в принципе, она и делала все эти годы агрессии. Поэтому так не может быть. Если вы хотите отвода войск где-либо, то всегда делаются одинаковые зеркальные шаги. Если мы отходим на 5 километров, то и они на 5 километров. Мы на 10, и они на 10. И тогда есть такая зона. Она может называться свободной экономической зоной, или еще каким-то образом называться, если там есть соответствующие преференции. Но до этого всего надо еще дожить. Лучше всего, честный вариант, стоять там, где мы стоим. Меньше компромиссов и меньше диалога. Если же будет подниматься вопрос свободной экономической зоны, то я сказал партнерам, извиняюсь, но это решать будет народ Украины", - резюмировал Президент.

Напомним

По словам Зеленского, самыми тяжелыми остаются вопросы территорий, Запорожской АЭС и финансирования восстановления, при этом Украина передала США свое видение и ожидает результатов обсуждений между американской и российской стороной.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Энергоатом
Энергетика
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина