Зеленський: найважчими залишаються питання територій, ЗАЕС та відновлення, але Україна передала США своє бачення
Київ • УНН
Найважчими залишаються питання територій, Запорізької АЕС та фінансування відновлення, при цьому Україна передала США своє бачення і очікує на результати обговорень між американською та російською стороною. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам, передає УНН.
Найважчі питання були і залишаються - це територія України, Запорізька атомна електростанція. Третє питання - гроші на відновлення. Є кілька ще технічних питань щодо гарантій безпеки, формату моніторингу тощо. Це, якщо ми говоримо про 20-пунктний план. Тут питання не в точках перетину, а в тому, що на сьогодні, на саме цей момент, на цю годину, ми своє бачення передали США. Вони будуть спілкуватись з росією, і ми чекаємо на відповідь
Деталі
Він додав, що відбудеться спілкування в української та американської груп у Флориді щодо цього.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив про запропонований формат можливої спільної зустрічі після переговорів США та росії.