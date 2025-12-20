$42.340.00
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
11:29 • 16339 перегляди
На росії знову "просів ґрунт": цього разу разом із магістральним газогономPhoto
10:44 • 20297 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 21299 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 21423 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 18571 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 24698 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 39446 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 27780 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 33292 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
Зеленський: найважчими залишаються питання територій, ЗАЕС та відновлення, але Україна передала США своє бачення

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Україна передала США своє бачення щодо найважчих питань, включаючи території, Запорізьку АЕС та фінансування відновлення. Очікуються результати обговорень між американською та російською сторонами.

Зеленський: найважчими залишаються питання територій, ЗАЕС та відновлення, але Україна передала США своє бачення

Найважчими залишаються питання територій, Запорізької АЕС та фінансування відновлення, при цьому Україна передала США своє бачення і очікує на результати обговорень між американською та російською стороною. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам, передає УНН.

Найважчі питання були і залишаються - це територія України, Запорізька атомна електростанція. Третє питання - гроші на відновлення. Є кілька ще технічних питань щодо гарантій безпеки, формату моніторингу тощо. Це, якщо ми говоримо про 20-пунктний план. Тут питання не в точках перетину, а в тому, що на сьогодні, на саме цей момент, на цю годину, ми своє бачення передали США. Вони будуть спілкуватись з росією, і ми чекаємо на відповідь

- сказав Зеленський.

Деталі

Він додав, що відбудеться спілкування в української та американської груп у Флориді щодо цього.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запропонований формат можливої спільної зустрічі після переговорів США та росії.

Павло Башинський

