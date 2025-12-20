Зеленский: самыми сложными остаются вопросы территорий, ЗАЭС и восстановления, но Украина передала США свое видение
Киев • УНН
Самыми сложными остаются вопросы территорий, Запорожской АЭС и финансирования восстановления, при этом Украина передала США свое видение и ожидает результатов обсуждений между американской и российской стороной. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает УНН.
Самые тяжелые вопросы были и остаются - это территория Украины, Запорожская атомная электростанция. Третий вопрос - деньги на восстановление. Есть еще несколько технических вопросов по гарантиям безопасности, формату мониторинга и т.д. Это, если мы говорим о 20-пунктном плане. Здесь вопрос не в точках пересечения, а в том, что на сегодня, на этот самый момент, на этот час, мы свое видение передали США. Они будут общаться с Россией, и мы ждем ответа
Подробности
Он добавил, что состоится общение украинской и американской групп во Флориде по этому поводу.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предложенном формате возможной совместной встречи после переговоров США и России.