Зеленский: самыми сложными остаются вопросы территорий, ЗАЭС и восстановления, но Украина передала США свое видение

14:15 • 6236 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
11:29 • 16351 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
10:44 • 20308 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 21310 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 21430 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 18573 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 24699 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 39448 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 27780 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 33292 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Все трагические моменты не должны быть забыты: Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать процесс эксгумаций на Волыни20 декабря, 07:23
Украина заинтересована в совместном производстве дронов и ракет с Польшей - Зеленский20 декабря, 07:40
россия разрывает военные договоры с 11 странами Европы, заключенные в 1992-2002 годах20 декабря, 07:58
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной13:37
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения

Эксклюзив

19 декабря, 14:21
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 76128 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес

Эксклюзив

19 декабря, 11:39
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 52665 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м

Эксклюзив

19 декабря, 09:00
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 54345 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей

Эксклюзив

18 декабря, 15:30
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 79312 просмотра
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Луиш Монтенегру
Дональд Трамп
Илон Маск
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Крым
Польша
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12
Техника
Социальная сеть
Сухой Су-27
Фильм
Financial Times

Зеленский: самыми сложными остаются вопросы территорий, ЗАЭС и восстановления, но Украина передала США свое видение

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Украина передала США свое видение по самым сложным вопросам, включая территории, Запорожскую АЭС и финансирование восстановления. Ожидаются результаты обсуждений между американской и российской сторонами.

Зеленский: самыми сложными остаются вопросы территорий, ЗАЭС и восстановления, но Украина передала США свое видение

Самыми сложными остаются вопросы территорий, Запорожской АЭС и финансирования восстановления, при этом Украина передала США свое видение и ожидает результатов обсуждений между американской и российской стороной. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает УНН.

Самые тяжелые вопросы были и остаются - это территория Украины, Запорожская атомная электростанция. Третий вопрос - деньги на восстановление. Есть еще несколько технических вопросов по гарантиям безопасности, формату мониторинга и т.д. Это, если мы говорим о 20-пунктном плане. Здесь вопрос не в точках пересечения, а в том, что на сегодня, на этот самый момент, на этот час, мы свое видение передали США. Они будут общаться с Россией, и мы ждем ответа

- сказал Зеленский.

Подробности

Он добавил, что состоится общение украинской и американской групп во Флориде по этому поводу.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предложенном формате возможной совместной встречи после переговоров США и России.

Павел Башинский

Энергоатом
Энергетика
Война в Украине
Запорожская атомная электростанция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина