"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський вважає справедливою зупинку бойових дій по поточній лінії фронту. Він наголосив, що Україна не може вийти зі своїх територій, а росіяни залишаться на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей.
Спробую ще раз пояснити, де ми з цим питанням. На мій погляд, на сьогодні можлива справедлива версія - стоїмо там, де стоїмо. Це контактна лінія в будь-якому регіоні нашої держави. Поки що так. До дипломатії - це в момент припинення вогню або в момент не тільки припинення вогню, а і в момент закінчення війни. Тобто росіяни, що стосується Донбасу, будуть стояти на тимчасово окупованій частині наших Донецької та Луганської областей. І повертати такі території ми можемо тільки дипломатичним шляхом, а ми будемо стояти і жити на тій частині Донбасу, яку контролює українська влада. Це принципові речі. Для нас важливо, щоб українська влада контролювала ту частину Донбасу, яку ми сьогодні контролюємо
Деталі
За його словами, це буде справедливо.
"Хоча, якщо чесно, те, що росіяни на нашій землі, це, в принципі, несправедливо. Але це компромісне на сьогодні рішення. росія вимагає ультимативно, щоб українська армія вийшла з території Донецької області. Ми пояснили нашим американським колегам, що Україна не може виходити ніяк з наших територій. Можливості і бажання такого не бачу. І бачу, що у українського народу також цього немає", - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що американці хочуть постійно знайти якийсь компроміс, тому вони запропонували створення вільної економічної зони, де не може бути важкої зброї і військ, але там житимуть люди, є управління, є поліцейські місії.
"Я пояснив, що не буде так, що ми виходимо, а російська армія залишається, а наша армія не виходить, тому що ми не віримо, що така вільна економічна зона буде в безпеці. Впевнені, що російська армія захоче в будь-який момент зайти на нашу територію. Що, в принципі, вона і робила всі ці роки агресії. Тому так не може бути. Якщо ви хочете відведення військ будь-де, то завжди робляться однакові дзеркальні кроки. Якщо ми відходимо на 5 кілометрів, то і вони на 5 кілометрів. Ми на 10, і вони на 10. І тоді є така зона. Вона може називатися вільною економічною зоною, або ще якимось чином називатися, якщо там є відповідні преференції. Але до цього всього треба ще дожити. Найкраще, чесний варіант, стояти там, де ми стоїмо. Менше компромісів і менше діалогу. Якщо ж буде підійматися питання вільної економічної зони, то я сказав партнерам, вибачаюся, але це вирішувати буде народ України", - резюмував Президент.
Нагадаємо
