"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді

Президент України Володимир Зеленський назвав справедливою зупинку бойових дій по поточній лінії фронту. Про це Глава держави заявив журналістам, передає УНН.

Спробую ще раз пояснити, де ми з цим питанням. На мій погляд, на сьогодні можлива справедлива версія - стоїмо там, де стоїмо. Це контактна лінія в будь-якому регіоні нашої держави. Поки що так. До дипломатії - це в момент припинення вогню або в момент не тільки припинення вогню, а і в момент закінчення війни. Тобто росіяни, що стосується Донбасу, будуть стояти на тимчасово окупованій частині наших Донецької та Луганської областей. І повертати такі території ми можемо тільки дипломатичним шляхом, а ми будемо стояти і жити на тій частині Донбасу, яку контролює українська влада. Це принципові речі. Для нас важливо, щоб українська влада контролювала ту частину Донбасу, яку ми сьогодні контролюємо - сказав Зеленський.

Деталі

За його словами, це буде справедливо.

"Хоча, якщо чесно, те, що росіяни на нашій землі, це, в принципі, несправедливо. Але це компромісне на сьогодні рішення. росія вимагає ультимативно, щоб українська армія вийшла з території Донецької області. Ми пояснили нашим американським колегам, що Україна не може виходити ніяк з наших територій. Можливості і бажання такого не бачу. І бачу, що у українського народу також цього немає", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що американці хочуть постійно знайти якийсь компроміс, тому вони запропонували створення вільної економічної зони, де не може бути важкої зброї і військ, але там житимуть люди, є управління, є поліцейські місії.

"Я пояснив, що не буде так, що ми виходимо, а російська армія залишається, а наша армія не виходить, тому що ми не віримо, що така вільна економічна зона буде в безпеці. Впевнені, що російська армія захоче в будь-який момент зайти на нашу територію. Що, в принципі, вона і робила всі ці роки агресії. Тому так не може бути. Якщо ви хочете відведення військ будь-де, то завжди робляться однакові дзеркальні кроки. Якщо ми відходимо на 5 кілометрів, то і вони на 5 кілометрів. Ми на 10, і вони на 10. І тоді є така зона. Вона може називатися вільною економічною зоною, або ще якимось чином називатися, якщо там є відповідні преференції. Але до цього всього треба ще дожити. Найкраще, чесний варіант, стояти там, де ми стоїмо. Менше компромісів і менше діалогу. Якщо ж буде підійматися питання вільної економічної зони, то я сказав партнерам, вибачаюся, але це вирішувати буде народ України", - резюмував Президент.

Нагадаємо

Зі слів Зеленського, найважчими залишаються питання територій, Запорізької АЕС та фінансування відновлення, при цьому Україна передала США своє бачення і очікує на результати обговорень між американською та російською стороною.