Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 11672 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 21845 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 23452 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 37849 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 65502 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 71381 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 43827 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 37149 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 38854 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 110023 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 80371 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Рустем Умєров повідомив про результати переговорів у Флориді зі спецпосланниками Дональда Трампа та представниками Білого дому. Сторони узгодили 20-пунктний план, багатосторонню та двосторонню угоди про гарантії безпеки, а також економічний план розвитку.

Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров розкрив подробиці триденного дипломатичного марафону у Флориді, де українська делегація зустрілася зі спецпосланниками Дональда Трампа – Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та представниками Білого дому. Головним результатом стало узгодження конкретних рамок майбутніх безпекових та економічних угод. Про це Умєров повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі у форматі США–Україна сторони зосередилися на фіналізації документів, які мають стати фундаментом для завершення війни та подальшого розвитку.

Основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану; узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку

– повідомив Рустем Умєров.

Стратегія та часові рамки

Крім американських колег, до діалогу залучили радників з нацбезпеки європейських країн для створення єдиного фронту підтримки. Учасники не лише обговорили зміст угод, а й узгодили послідовність кроків та часові межі їх реалізації.

Наш спільний пріоритет – зупинити вбивства, досягти гарантованої безпеки та створити умови для відбудови, стабільності й довгострокового процвітання України. Мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й достойною основою для стабільного майбутнього 

– підкреслив Секретар РНБО.

Київ наголошує на важливості лідерства США у цьому процесі та продовжує тісну координацію з партнерами для досягнення стабільного миру.

"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді 20.12.25, 19:28

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Державний кордон України
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида