Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров розкрив подробиці триденного дипломатичного марафону у Флориді, де українська делегація зустрілася зі спецпосланниками Дональда Трампа – Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та представниками Білого дому. Головним результатом стало узгодження конкретних рамок майбутніх безпекових та економічних угод. Про це Умєров повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Під час зустрічі у форматі США–Україна сторони зосередилися на фіналізації документів, які мають стати фундаментом для завершення війни та подальшого розвитку.

Основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану; узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку

Крім американських колег, до діалогу залучили радників з нацбезпеки європейських країн для створення єдиного фронту підтримки. Учасники не лише обговорили зміст угод, а й узгодили послідовність кроків та часові межі їх реалізації.

Наш спільний пріоритет – зупинити вбивства, досягти гарантованої безпеки та створити умови для відбудови, стабільності й довгострокового процвітання України. Мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й достойною основою для стабільного майбутнього