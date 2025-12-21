Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Київ • УНН
Рустем Умєров повідомив про результати переговорів у Флориді зі спецпосланниками Дональда Трампа та представниками Білого дому. Сторони узгодили 20-пунктний план, багатосторонню та двосторонню угоди про гарантії безпеки, а також економічний план розвитку.
Секретар РНБО Рустем Умєров розкрив подробиці триденного дипломатичного марафону у Флориді, де українська делегація зустрілася зі спецпосланниками Дональда Трампа – Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та представниками Білого дому. Головним результатом стало узгодження конкретних рамок майбутніх безпекових та економічних угод. Про це Умєров повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
Під час зустрічі у форматі США–Україна сторони зосередилися на фіналізації документів, які мають стати фундаментом для завершення війни та подальшого розвитку.
Основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану; узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку
Стратегія та часові рамки
Крім американських колег, до діалогу залучили радників з нацбезпеки європейських країн для створення єдиного фронту підтримки. Учасники не лише обговорили зміст угод, а й узгодили послідовність кроків та часові межі їх реалізації.
Наш спільний пріоритет – зупинити вбивства, досягти гарантованої безпеки та створити умови для відбудови, стабільності й довгострокового процвітання України. Мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й достойною основою для стабільного майбутнього
Київ наголошує на важливості лідерства США у цьому процесі та продовжує тісну координацію з партнерами для досягнення стабільного миру.
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді 20.12.25, 19:28 • 37849 переглядiв