Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду
Киев • УНН
Глава российского фонда прямых инвестиций дмитриев завершил двухдневные неформальные консультации в Майами, обсудив американский мирный план по Украине. Он встретился со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
Глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев завершил двухдневный раунд неформальных консультаций в Майами. Как сообщает ТАСС, российский переговорщик от Путина уже покинул территорию Соединенных Штатов. Об этом пишет УНН.
Подробности
Дмитриев провел встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. Главной темой обсуждения стал американский мирный план по Украине.
Дискуссии прошли конструктивно
Напомним
Параллельно с россиянами в Майами работала и украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым, которая обсуждала с командой Трампа "план из 20 пунктов" и гарантии безопасности.
