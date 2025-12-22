Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду

$42.340.00
49.590.00
ukenru
01:25 • 3624 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 12069 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 21607 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 30375 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 30863 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 43902 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 69156 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 77059 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 44961 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 38116 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
87%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Китай купил у россии золото на рекордную сумму - СМИ21 декабря, 17:50 • 7492 просмотра
Украина и США обсуждают во Флориде временные рамки "мирных решений" - Зеленский21 декабря, 18:44 • 4060 просмотра
Трамп намерен усилить борьбу с иммиграцией в 2026 году, несмотря на критику - Reuters21 декабря, 18:58 • 3284 просмотра
Стармер и Трамп во Флориде обсудили будущее Украины21 декабря, 19:28 • 3594 просмотра
Звезда хорроров Джеймс Рэнсон умер в 46 лет: судмедэксперты назвали причину21 декабря, 21:19 • 6860 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 20815 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 43591 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 77059 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 114710 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 84058 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Джеффри Эпштейн
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 17552 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 19434 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 31693 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 54114 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 37380 просмотра
Актуальное
Золото
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм

Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Глава российского фонда прямых инвестиций дмитриев завершил двухдневные неформальные консультации в Майами, обсудив американский мирный план по Украине. Он встретился со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду

Глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев завершил двухдневный раунд неформальных консультаций в Майами. Как сообщает ТАСС, российский переговорщик от Путина уже покинул территорию Соединенных Штатов. Об этом пишет УНН.

Подробности

Дмитриев провел встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. Главной темой обсуждения стал американский мирный план по Украине.

Дискуссии прошли конструктивно 

– коротко прокомментировал переговоры Дмитриев перед вылетом.

Напомним

Параллельно с россиянами в Майами работала и украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым, которая обсуждала с командой Трампа "план из 20 пунктов" и гарантии безопасности.

"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении20.12.25, 19:28 • 43902 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина