Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду
Київ • УНН
Голова російського фонду прямих інвестицій дмитрієв завершив дводенні неформальні консультації у Маямі, обговоривши американський мирний план щодо України. Він зустрівся зі спецпосланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Голова російського фонду прямих інвестицій кирило дмитрієв завершив дводенний раунд неформальних консультацій у Маямі. Як повідомляє ТАСС, російський переговірник від путіна уже залишив територію Сполучених Штатів. Про це пише УНН.
Деталі
дмитрієв провів зустрічі зі спецпосланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером. Головною темою обговорення став американський мирний план щодо України.
Дискусії пройшли конструктивно
Нагадаємо
Паралельно з росіянами в Маямі працювала й українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим, яка обговорювала з командою Трампа "план із 20 пунктів" та гарантії безпеки.
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді 20.12.25, 19:28 • 43893 перегляди