01:25 • 3558 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 12002 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 21572 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 30341 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 30836 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 43892 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 69145 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 77045 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 44958 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 38113 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Голова російського фонду прямих інвестицій дмитрієв завершив дводенні неформальні консультації у Маямі, обговоривши американський мирний план щодо України. Він зустрівся зі спецпосланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду

Голова російського фонду прямих інвестицій кирило дмитрієв завершив дводенний раунд неформальних консультацій у Маямі. Як повідомляє ТАСС, російський переговірник від путіна уже залишив територію Сполучених Штатів. Про це пише УНН.

Деталі

дмитрієв провів зустрічі зі спецпосланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером. Головною темою обговорення став американський мирний план щодо України.

Дискусії пройшли конструктивно 

– коротко прокоментував переговори Дмитрієв перед вильотом.

Нагадаємо

Паралельно з росіянами в Маямі працювала й українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим, яка обговорювала з командою Трампа "план із 20 пунктів" та гарантії безпеки.

"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді 20.12.25, 19:28 • 43893 перегляди

Степан Гафтко

