Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $4380

Киев • УНН

 • 14 просмотра

22 декабря спотовая цена на золото достигла исторического максимума $4383,73 за унцию. Этот рост обусловлен смягчением монетарной политики США и усилением глобальной геополитической нестабильности.

Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $4380
Фото: Reuters

Мировой рынок драгоценных металлов в понедельник, 22 декабря, зафиксировал очередной рекорд: спотовая цена на золото достигла невиданной ранее отметки. Главными движущими силами такого подъема стали смягчение монетарной политики США и усиление глобальной геополитической нестабильности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

На торгах в Сингапуре и Лондоне стоимость актива продемонстрировала стремительный взлет, оставив позади предыдущие октябрьские максимумы.

Спотовая цена на золото выросла до рекордно высокого уровня в 4 383,73 доллара за унцию в понедельник, что усиливалось ожиданиями дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системы США после снижения на четверть пункта на прошлой неделе, устойчивым спросом на безопасные активы и ослаблением доллара 

– сообщают финансовые аналитики.

Почему инвесторы выбирают золото?

За последний год драгоценный металл подорожал на ошеломляющие 67%. Эксперты выделяют три ключевые причины такого успеха:

  • Инвесторы закладывают в прогнозы еще два снижения процентных ставок в 2026 году, что делает золото выгоднее облигаций.
    • Торговая война между США и Китаем, а также конфликты на Ближнем Востоке и в Европе заставляют центральные банки агрессивно накапливать резервы.
      • Падение индекса американской валюты сделало металл доступнее для иностранных покупателей.

        Инвесторы сейчас прогнозируют два снижения ставок в США в 2026 году, что повышает привлекательность бездоходного золота

        Инвесторы сейчас прогнозируют два снижения ставок в США в 2026 году, что повышает привлекательность бездоходного золота 

        – подытоживают рыночные обозреватели. 

        По прогнозам Goldman Sachs, следующая цель для "желтого металла" может составить $4900 уже в ближайшей перспективе.

        По прогнозам Goldman Sachs, следующая цель для "желтого металла" может составить $4900 уже в ближайшей перспективе.

        Степан Гафтко

        ЭкономикаНовости Мира
        Золото
        Федеральная резервная система
        Reuters
        Сингапур
        Китай
        Лондон