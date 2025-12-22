Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $4380

Мировой рынок драгоценных металлов в понедельник, 22 декабря, зафиксировал очередной рекорд: спотовая цена на золото достигла невиданной ранее отметки. Главными движущими силами такого подъема стали смягчение монетарной политики США и усиление глобальной геополитической нестабильности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

На торгах в Сингапуре и Лондоне стоимость актива продемонстрировала стремительный взлет, оставив позади предыдущие октябрьские максимумы.

Спотовая цена на золото выросла до рекордно высокого уровня в 4 383,73 доллара за унцию в понедельник, что усиливалось ожиданиями дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системы США после снижения на четверть пункта на прошлой неделе, устойчивым спросом на безопасные активы и ослаблением доллара

За последний год драгоценный металл подорожал на ошеломляющие 67%. Эксперты выделяют три ключевые причины такого успеха:

Инвесторы сейчас прогнозируют два снижения ставок в США в 2026 году, что повышает привлекательность бездоходного золота