Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $4380

22 декабря спотовая цена на золото достигла исторического максимума $4383,73 за унцию. Этот рост обусловлен смягчением монетарной политики США и усилением глобальной геополитической нестабильности.
Мировой рынок драгоценных металлов в понедельник, 22 декабря, зафиксировал очередной рекорд: спотовая цена на золото достигла невиданной ранее отметки. Главными движущими силами такого подъема стали смягчение монетарной политики США и усиление глобальной геополитической нестабильности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
На торгах в Сингапуре и Лондоне стоимость актива продемонстрировала стремительный взлет, оставив позади предыдущие октябрьские максимумы.
Спотовая цена на золото выросла до рекордно высокого уровня в 4 383,73 доллара за унцию в понедельник, что усиливалось ожиданиями дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системы США после снижения на четверть пункта на прошлой неделе, устойчивым спросом на безопасные активы и ослаблением доллара
Почему инвесторы выбирают золото?
За последний год драгоценный металл подорожал на ошеломляющие 67%. Эксперты выделяют три ключевые причины такого успеха:
- Инвесторы закладывают в прогнозы еще два снижения процентных ставок в 2026 году, что делает золото выгоднее облигаций.
- Торговая война между США и Китаем, а также конфликты на Ближнем Востоке и в Европе заставляют центральные банки агрессивно накапливать резервы.
- Падение индекса американской валюты сделало металл доступнее для иностранных покупателей.
Инвесторы сейчас прогнозируют два снижения ставок в США в 2026 году, что повышает привлекательность бездоходного золота
По прогнозам Goldman Sachs, следующая цель для "желтого металла" может составить $4900 уже в ближайшей перспективе.
