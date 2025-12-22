$42.340.00
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 18015 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 27106 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 28321 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 42030 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 67762 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 75217 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 44567 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 37823 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 39752 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 113017 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 82698 просмотра
Дипломатка

Серебряная лихорадка: цены на металл обновили исторический максимум на фоне глобальной нестабильности

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Цена на серебро выросла до рекордных $67,55 за унцию, показав наибольший годовой рост с 1979 года. Золото приблизилось к своему пику, держась около отметки $4363, из-за геополитического хаоса и ожиданий снижения ставок ФРС.

Серебряная лихорадка: цены на металл обновили исторический максимум на фоне глобальной нестабильности

Стоимость серебра взлетела до рекордных $67,55 за унцию, продемонстрировав самый мощный годовой рост с 1979 года. Вслед за ним к своему пику приблизилось и золото, уверенно держась у отметки $4363. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Инвесторы массово скупают драгоценные металлы как "безопасную гавань" из-за двух ключевых факторов:

  • Геополитический хаос: усиление нефтяной блокады Венесуэлы со стороны США и первая атака Украины на танкер российского "теневого флота" в Средиземном море подогрели спрос на защитные активы.
    • Ставки на ФРС: рынок ожидает, что Федеральная резервная система США дважды снизит процентные ставки в 2026 году. На этом настаивает и Дональд Трамп, выступая за агрессивное смягчение монетарной политики.

      Прогнозы аналитиков

      Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что ралли продолжится и в следующем году, установив базовую цель для золота на уровне $4900 за унцию. По их словам, сейчас инвесторы ETF начинают буквально конкурировать с центральными банками за ограниченные физические запасы слитков.

      Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м19.12.25, 11:00 • 60673 просмотра

      Для серебра ситуация еще острее: помимо спекулятивного спроса, цену толкает вверх дефицит предложения, сохраняющийся после октябрьского "короткого сжатия". Сейчас серебро уже подорожало более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

      По состоянию на 8:27 утра в Сингапуре цена на серебро выросла на 0,5% до 67,46 доллара. Спотовая цена на золото выросла на 0,5% до 4 363,21 доллара за унцию, что близко к рекордному максимуму более 4 381 доллара в октябре. Платина выросла после роста на 2,5% в пятницу, а палладий – на 1,5%.

      Цена на серебро взлетела до исторических $65 за унцию из-за ряда "идеальных" условий17.12.25, 22:27 • 15044 просмотра

      Степан Гафтко

      ЭкономикаНовости Мира
      Санкции
      Война в Украине
      Золото
      Федеральная резервная система
      Bloomberg L.P.
      Венесуэла
      Сингапур
      Соединённые Штаты
      Украина