Серебряная лихорадка: цены на металл обновили исторический максимум на фоне глобальной нестабильности

Стоимость серебра взлетела до рекордных $67,55 за унцию, продемонстрировав самый мощный годовой рост с 1979 года. Вслед за ним к своему пику приблизилось и золото, уверенно держась у отметки $4363. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Инвесторы массово скупают драгоценные металлы как "безопасную гавань" из-за двух ключевых факторов:

Геополитический хаос: усиление нефтяной блокады Венесуэлы со стороны США и первая атака Украины на танкер российского "теневого флота" в Средиземном море подогрели спрос на защитные активы.

Ставки на ФРС: рынок ожидает, что Федеральная резервная система США дважды снизит процентные ставки в 2026 году. На этом настаивает и Дональд Трамп, выступая за агрессивное смягчение монетарной политики.

Прогнозы аналитиков

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что ралли продолжится и в следующем году, установив базовую цель для золота на уровне $4900 за унцию. По их словам, сейчас инвесторы ETF начинают буквально конкурировать с центральными банками за ограниченные физические запасы слитков.

Для серебра ситуация еще острее: помимо спекулятивного спроса, цену толкает вверх дефицит предложения, сохраняющийся после октябрьского "короткого сжатия". Сейчас серебро уже подорожало более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

По состоянию на 8:27 утра в Сингапуре цена на серебро выросла на 0,5% до 67,46 доллара. Спотовая цена на золото выросла на 0,5% до 4 363,21 доллара за унцию, что близко к рекордному максимуму более 4 381 доллара в октябре. Платина выросла после роста на 2,5% в пятницу, а палладий – на 1,5%.

