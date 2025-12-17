$42.180.06
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
15:43 • 10347 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 18822 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 35213 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
17 декабря, 10:56 • 24858 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 22756 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 21236 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 21661 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18640 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28145 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силу
Цена на серебро взлетела до исторических $65 за унцию из-за ряда "идеальных" условий

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Цены на серебро достигли нового абсолютного рекорда, преодолев отметку $65 за унцию, что стало лучшим годовым показателем за всю историю. Рост обусловлен дефицитом предложения, растущим спросом со стороны высокотехнологичных отраслей и включением серебра в список критически важных минералов США.

Цена на серебро взлетела до исторических $65 за унцию из-за ряда "идеальных" условий
Фото: Reuters

Цены на серебро в среду установили новый абсолютный рекорд, впервые в истории преодолев отметку в $65 за унцию. В течение 2025 года стоимость металла выросла более чем на 120%, что стало лучшим годовым показателем за всю историю наблюдений (с 1982 года). Серебро уверенно опередило золото, которое за этот же период прибавило в цене 64%. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Скачок стоимости спровоцировало сочетание фундаментальных и инвестиционных причин. Ключевым стал дефицит предложения на фоне роста спроса со стороны высокотехнологичных отраслей: строительства дата-центров для ИИ, производства солнечных панелей и электромобилей.

Золото достигло семинедельного максимума, серебро установило рекорд - Reuters12.12.25, 17:02 • 3826 просмотров

Ралли сейчас в значительной степени обусловлено инвестициями. Оно имеет сильную фундаментальную основу... но эти цены обусловлены инвестициями и спекуляциями 

– отметила Рона О'Коннелл, руководитель отдела анализа рынка в StoneX.

Дополнительным стимулом стало официальное включение серебра в список критически важных минералов США. Это решение превратило металл из инвестиционного актива в стратегическое сырье для нацбезопасности. 

Помимо промышленного спроса, серебро выигрывает от геополитической напряженности и торговых войн, выполняя роль "безопасной гавани" для капитала наравне с золотом. В среду спотовые цены на пике достигали $66,87 за унцию.

Рост цен на золото провоцирует глобальный всплеск незаконной добычи полезных ископаемых - Всемирный совет по золоту10.12.25, 17:59 • 3117 просмотров

Степан Гафтко

