Цена на серебро взлетела до исторических $65 за унцию из-за ряда "идеальных" условий
Цены на серебро достигли нового абсолютного рекорда, преодолев отметку $65 за унцию, что стало лучшим годовым показателем за всю историю. Рост обусловлен дефицитом предложения, растущим спросом со стороны высокотехнологичных отраслей и включением серебра в список критически важных минералов США.
Цены на серебро в среду установили новый абсолютный рекорд, впервые в истории преодолев отметку в $65 за унцию. В течение 2025 года стоимость металла выросла более чем на 120%, что стало лучшим годовым показателем за всю историю наблюдений (с 1982 года). Серебро уверенно опередило золото, которое за этот же период прибавило в цене 64%. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Скачок стоимости спровоцировало сочетание фундаментальных и инвестиционных причин. Ключевым стал дефицит предложения на фоне роста спроса со стороны высокотехнологичных отраслей: строительства дата-центров для ИИ, производства солнечных панелей и электромобилей.
Ралли сейчас в значительной степени обусловлено инвестициями. Оно имеет сильную фундаментальную основу... но эти цены обусловлены инвестициями и спекуляциями
Дополнительным стимулом стало официальное включение серебра в список критически важных минералов США. Это решение превратило металл из инвестиционного актива в стратегическое сырье для нацбезопасности.
Помимо промышленного спроса, серебро выигрывает от геополитической напряженности и торговых войн, выполняя роль "безопасной гавани" для капитала наравне с золотом. В среду спотовые цены на пике достигали $66,87 за унцию.
