Рост цен на золото провоцирует глобальный всплеск незаконной добычи полезных ископаемых - Всемирный совет по золоту

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Эксклюзив
14:20 • 5272 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 11818 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 13774 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 15388 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 13645 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 23409 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 16933 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27456 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 42361 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41748 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 23768 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 23175 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto10 декабря, 08:37 • 13784 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto10 декабря, 09:17 • 16311 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 7934 просмотра
публикации
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 7146 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 23406 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 38478 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 72492 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 53720 просмотра
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 3930 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 4856 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 4932 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 8016 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 23217 просмотра
Рост цен на золото провоцирует глобальный всплеск незаконной добычи полезных ископаемых - Всемирный совет по золоту

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Рост цен на золото приводит к увеличению неформальной и незаконной добычи, что имеет разрушительные последствия для экологии и способствует росту организованной преступности. Всемирный совет по золоту призывает к созданию официальных центров переработки для легализации этого сектора.

Рост цен на золото провоцирует глобальный всплеск незаконной добычи полезных ископаемых - Всемирный совет по золоту

Мировой рынок золота столкнулся с серьезной проблемой: рост цен на драгоценный металл приводит к стремительному увеличению неформальной и нерегулируемой, а часто и незаконной, добычи, которая имеет разрушительные последствия для экологии и способствует росту организованной преступности. Об этом сообщил Всемирный золотой совет (WGC), призывая к созданию официальных центров переработки для легализации этого сектора, пишет УНН.

Детали

По словам главного финансового директора WGC Терри Хейманна, мелкомасштабная добыча золота, вероятно, выросла примерно до 30% мирового объема поставок. Во многих богатых золотом странах, таких как Гана, сельское население активно переходит от фермерства к такой мелкомасштабной добыче. 

Серебро достигает рекордного максимума в цене: что на это влияет10.12.25, 10:11 • 2726 просмотров

Люди меняют образ жизни, и это напрямую связано с ценой на золото

– подчеркнул Хейманн, назвав ситуацию "тревожной".

Нерегулируемая деятельность горняков вызывает значительное загрязнение ртутью и обеспечивает криминальные группировки новым источником дохода. Хотя в отчете Всемирного банка за 2021 год была использована более консервативная оценка в 20% мировых поставок, Хейманн считает ее устаревшей. Общие запасы золота в 2024 году, по данным WGC, составили 3591,29 тонны, что по текущим ценам стоит более 480 миллиардов долларов.

В качестве решения проблемы Хейманн рекомендует строительство официальных объектов, например, завода Veta Dorada компании Dynacor Group в Перу. На таких предприятиях кустари-горняки могли бы перерабатывать свою руду, минимизируя загрязнение окружающей среды и получая доступ к официальному рынку.

Рост цены на серебро обогнал золото: Цена белого металла взлетела на 100% из-за дефицита и промышленного бума03.12.25, 15:35 • 8289 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Перу
Всемирный банк