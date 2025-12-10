Рост цен на золото провоцирует глобальный всплеск незаконной добычи полезных ископаемых - Всемирный совет по золоту
Киев • УНН
Мировой рынок золота столкнулся с серьезной проблемой: рост цен на драгоценный металл приводит к стремительному увеличению неформальной и нерегулируемой, а часто и незаконной, добычи, которая имеет разрушительные последствия для экологии и способствует росту организованной преступности. Об этом сообщил Всемирный золотой совет (WGC), призывая к созданию официальных центров переработки для легализации этого сектора, пишет УНН.
Детали
По словам главного финансового директора WGC Терри Хейманна, мелкомасштабная добыча золота, вероятно, выросла примерно до 30% мирового объема поставок. Во многих богатых золотом странах, таких как Гана, сельское население активно переходит от фермерства к такой мелкомасштабной добыче.
Люди меняют образ жизни, и это напрямую связано с ценой на золото
Нерегулируемая деятельность горняков вызывает значительное загрязнение ртутью и обеспечивает криминальные группировки новым источником дохода. Хотя в отчете Всемирного банка за 2021 год была использована более консервативная оценка в 20% мировых поставок, Хейманн считает ее устаревшей. Общие запасы золота в 2024 году, по данным WGC, составили 3591,29 тонны, что по текущим ценам стоит более 480 миллиардов долларов.
В качестве решения проблемы Хейманн рекомендует строительство официальных объектов, например, завода Veta Dorada компании Dynacor Group в Перу. На таких предприятиях кустари-горняки могли бы перерабатывать свою руду, минимизируя загрязнение окружающей среды и получая доступ к официальному рынку.
