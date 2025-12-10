Серебро достигает рекордного максимума в цене: что на это влияет

$42.180.11
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 14621 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 30871 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 31857 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 25913 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 52802 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 38535 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 27073 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
9 декабря, 10:26 • 31323 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 61636 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
"Три камня преткновения": WSJ узнала, о чем не смогли договориться Украина и США во время "мирных переговоров"9 декабря, 23:00
Три поколения семьи эвакуированы из Запорожской прифронтовой зоны9 декабря, 23:32
В Луганске реку превратили в токсичный коллектор - ЦНС10 декабря, 02:10
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатности9 декабря, 12:00
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23
Никаких санкций, действовать через Россию8 декабря, 15:38
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала Трампа
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10
Серебро достигает рекордного максимума в цене: что на это влияет

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Цена на золото снизилась на 0,1% до 4205,4 долларов за унцию, тогда как серебро выросло на 1,1% до 61,34 долларов за унцию, достигнув исторического максимума. Инвесторы ожидают прогноза главы ФРС Джерома Пауэлла относительно процентной ставки.

Серебро достигает рекордного максимума в цене: что на это влияет

Золото несколько снизилось в цене в среду на фоне того, как инвесторы готовились проанализировать прогноз главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в день, когда ожидается снижение процентной ставки, тогда как серебро продолжило свой рекордный рост выше 60 долларов за унцию, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовая цена на золото снизилась на 0,1% до 4205,4 долларов за унцию по состоянию на 07:12 по Гринвичу (09:12 по Киеву). Фьючерсы на золото США с поставкой в феврале упали на 0,1% до 4233,30 долларов за унцию.

Спотовая цена на серебро выросла на 1,1% до 61,34 долларов за унцию после достижения исторического максимума в 61,61 долларов ранее во время сессии. Она укрепила свой вторничный прорыв выше порога 60 долларов за унцию.

Серебро сейчас догоняет золото, если речь идет о стоимости, благодаря его широкому использованию в промышленности на фоне кризиса предложения, в то время как спрос на драгоценный металл резко вырос в этом году, пишет издание.

В октябре для покупки одной унции золота требовалось 82 унции серебра. Сегодня это около 69, сказал Джигар Триведи, старший аналитик Reliance Securities, базирующейся в Мумбаи.

"Серебро пользуется спросом также с учетом фундаментальных показателей", - сказал Триведи.

Такие секторы, как солнечная энергетика, электромобили и их инфраструктура, а также центры обработки данных и искусственный интеллект, будут стимулировать рост промышленного спроса до 2030 года, говорится в исследовательском отчете отраслевой ассоциации Silver Institute, опубликованном во вторник.

Мария Смирнова, главный инвестиционный директор Sprott Asset Management, заявила, что металл получил дополнительную поддержку от притока средств в биржевые фонды и решения США признать его критически важным минералом в начале года.

Мировые запасы серебра продолжают сокращаться, а ожидания снижения ставки ФРС поддержали спрос.

Тем временем ожидается двухдневное заседание ФРС. Инвесторы видят около 89% вероятности снижения ставки центробанка США на 25 базисных пунктов.

В долгосрочной перспективе золото остается на восходящей траектории и сохраняет бычий уклон, но в ближайшей перспективе цены остаются в диапазоне, поскольку инвесторы ожидают ясности относительно следующих шагов ФРС и будущего направления политики, сказал управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан.

Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт, главный претендент на должность следующего главы ФРС, заявил во вторник, что есть "много возможностей" для дальнейших сокращений, но рост инфляции может изменить этот прогноз.

Более низкие процентные ставки, как правило, способствуют недоходным активам, таким как золото.

Платина тем временем потеряла в цене 1,3%, снизившись до 1667,71 доллара, тогда как палладий упал на 1% до 1492,25 доллара.

Рост цены на серебро обогнал золото: Цена белого металла взлетела на 100% из-за дефицита и промышленного бума03.12.25, 15:35

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Джером Пауэлл
Федеральная резервная система
Reuters