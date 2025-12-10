Серебро достигает рекордного максимума в цене: что на это влияет

Золото несколько снизилось в цене в среду на фоне того, как инвесторы готовились проанализировать прогноз главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в день, когда ожидается снижение процентной ставки, тогда как серебро продолжило свой рекордный рост выше 60 долларов за унцию, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовая цена на золото снизилась на 0,1% до 4205,4 долларов за унцию по состоянию на 07:12 по Гринвичу (09:12 по Киеву). Фьючерсы на золото США с поставкой в феврале упали на 0,1% до 4233,30 долларов за унцию.

Спотовая цена на серебро выросла на 1,1% до 61,34 долларов за унцию после достижения исторического максимума в 61,61 долларов ранее во время сессии. Она укрепила свой вторничный прорыв выше порога 60 долларов за унцию.

Серебро сейчас догоняет золото, если речь идет о стоимости, благодаря его широкому использованию в промышленности на фоне кризиса предложения, в то время как спрос на драгоценный металл резко вырос в этом году, пишет издание.

В октябре для покупки одной унции золота требовалось 82 унции серебра. Сегодня это около 69, сказал Джигар Триведи, старший аналитик Reliance Securities, базирующейся в Мумбаи.

"Серебро пользуется спросом также с учетом фундаментальных показателей", - сказал Триведи.

Такие секторы, как солнечная энергетика, электромобили и их инфраструктура, а также центры обработки данных и искусственный интеллект, будут стимулировать рост промышленного спроса до 2030 года, говорится в исследовательском отчете отраслевой ассоциации Silver Institute, опубликованном во вторник.

Мария Смирнова, главный инвестиционный директор Sprott Asset Management, заявила, что металл получил дополнительную поддержку от притока средств в биржевые фонды и решения США признать его критически важным минералом в начале года.

Мировые запасы серебра продолжают сокращаться, а ожидания снижения ставки ФРС поддержали спрос.

Тем временем ожидается двухдневное заседание ФРС. Инвесторы видят около 89% вероятности снижения ставки центробанка США на 25 базисных пунктов.

В долгосрочной перспективе золото остается на восходящей траектории и сохраняет бычий уклон, но в ближайшей перспективе цены остаются в диапазоне, поскольку инвесторы ожидают ясности относительно следующих шагов ФРС и будущего направления политики, сказал управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан.

Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт, главный претендент на должность следующего главы ФРС, заявил во вторник, что есть "много возможностей" для дальнейших сокращений, но рост инфляции может изменить этот прогноз.

Более низкие процентные ставки, как правило, способствуют недоходным активам, таким как золото.

Платина тем временем потеряла в цене 1,3%, снизившись до 1667,71 доллара, тогда как палладий упал на 1% до 1492,25 доллара.

