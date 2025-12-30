В жилых домах двух микрорайонов Киева приостановлена подача тепла: проводятся технологические работы
Киев • УНН
Специалисты Киевтеплоэнерго проводят технологические работы, из-за чего приостановлена подача тепла в дома на Теремках 1 и 2. На Печерске и Чоколовке возможны пониженные параметры теплоносителя, восстановление ожидается до конца суток.
Специалисты Киевтеплоэнерго проводят технологические работы для нормализации работы системы теплоснабжения, из-за чего приостановлена подача тепла в жилые дома в микрорайонах Теремки 1 и Теремки 2. В жилых домах на Печерске и Чоколовке могут наблюдаться пониженные параметры подачи теплоносителя. Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго", передает УНН.
Подробности
В связи с этим частично приостановлена подача тепла в жилые дома в микрорайонах Теремки 1 и Теремки 2. В жилых домах на Печерске и Чоколовке могут наблюдаться пониженные параметры подачи теплоносителя. Технологические работы планируют завершить в ближайшее время. Восстановление теплоснабжения в дома планируется восстановить сегодня до конца суток
В КП отметили, что теплоснабжающая компания и управляющие домами будут обеспечивать надлежащую работу внутридомовых систем теплоснабжения в соответствии с зонами ответственности и компетенции.
