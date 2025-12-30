В жилых домах двух микрорайонов Киева приостановлена подача тепла: проводятся технологические работы

Фото: КП “Киевтеплоэнерго”

Специалисты Киевтеплоэнерго проводят технологические работы для нормализации работы системы теплоснабжения, из-за чего приостановлена подача тепла в жилые дома в микрорайонах Теремки 1 и Теремки 2. В жилых домах на Печерске и Чоколовке могут наблюдаться пониженные параметры подачи теплоносителя. Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго", передает УНН.

Подробности

В связи с этим частично приостановлена подача тепла в жилые дома в микрорайонах Теремки 1 и Теремки 2. В жилых домах на Печерске и Чоколовке могут наблюдаться пониженные параметры подачи теплоносителя. Технологические работы планируют завершить в ближайшее время. Восстановление теплоснабжения в дома планируется восстановить сегодня до конца суток - говорится в сообщении.

В КП отметили, что теплоснабжающая компания и управляющие домами будут обеспечивать надлежащую работу внутридомовых систем теплоснабжения в соответствии с зонами ответственности и компетенции.

Напомним

В Вышгороде Киевской области специалисты ГСЧС доставили, установили и подключили мощные генераторы вблизи жилых домов. Это будет гарантировать бесперебойную подачу электроэнергии, свет и тепло в домах жителей.