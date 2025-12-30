$42.220.15
Эксклюзив
15:27 • 716 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00 • 2260 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 6046 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 10614 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 10950 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 12269 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 15679 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 22424 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 19075 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 23542 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
В жилых домах двух микрорайонов Киева приостановлена подача тепла: проводятся технологические работы

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Специалисты Киевтеплоэнерго проводят технологические работы, из-за чего приостановлена подача тепла в дома на Теремках 1 и 2. На Печерске и Чоколовке возможны пониженные параметры теплоносителя, восстановление ожидается до конца суток.

В жилых домах двух микрорайонов Киева приостановлена подача тепла: проводятся технологические работы
Фото: КП “Киевтеплоэнерго”

Специалисты Киевтеплоэнерго проводят технологические работы для нормализации работы системы теплоснабжения, из-за чего приостановлена подача тепла в жилые дома в микрорайонах Теремки 1 и Теремки 2. В жилых домах на Печерске и Чоколовке могут наблюдаться пониженные параметры подачи теплоносителя. Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго", передает УНН.

Подробности

В связи с этим частично приостановлена подача тепла в жилые дома в микрорайонах Теремки 1 и Теремки 2. В жилых домах на Печерске и Чоколовке могут наблюдаться пониженные параметры подачи теплоносителя. Технологические работы планируют завершить в ближайшее время. Восстановление теплоснабжения в дома планируется восстановить сегодня до конца суток

- говорится в сообщении.

В КП отметили, что теплоснабжающая компания и управляющие домами будут обеспечивать надлежащую работу внутридомовых систем теплоснабжения в соответствии с зонами ответственности и компетенции.

Напомним

В Вышгороде Киевской области специалисты ГСЧС доставили, установили и подключили мощные генераторы вблизи жилых домов. Это будет гарантировать бесперебойную подачу электроэнергии, свет и тепло в домах жителей.

Павел Башинский

ОбществоКиев
Энергетика
Отопление
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Вышгород