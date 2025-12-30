Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последним

Фото: freepik

Новогодняя ночь на планете длится почти сутки. Первыми Новый год встречают жители островов Лайн в Тихом океане, а последними - жители Самоа. УНН собрали для вас подборку о том, когда именно разные страны мира перейдут в новый 2026 год.

Когда планета встречает Новый год (по киевскому времени):

12:00 31 декабря – острова Лайн в Тихом океане - это группа из 11 коралловых островов (самый большой – остров Рождества), а также часть территории Кирибати в Полинезии;

13:00 31 декабря – Новая Зеландия (остров Чатем), Тонга, остров Феникс (Китай), Фиджи и Антарктида;

14:30-15:00 31 декабря – Австралия;

17:00 31 декабря – Япония, Южная Корея, Северная Корея;

18:00 31 декабря – Китай;

19:00 31 декабря – Индонезия;

20:00 31 декабря – Бангладеш, Шри-Ланка;

20:15 31 декабря – Непал;

20:30 31 декабря – Индия;

21:00 31 декабря – Пакистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан;

21:30 31 декабря – Афганистан;

22:00 31 декабря – Армения, Азербайджан, Грузия;

23:00 31 декабря – россия, беларусь;

00:00 1 января – Украина, Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия;

01:00 1 января – Центральная и Западная Европа, часть Африки;

02:00 1 января – Великобритания, Португалия;

04:00 1 января – Бразилия;

05:30 1 января – восточная Канада (самый восточный остров Ньюфаундленд), острова Карибского бассейна, часть Южной Америки;

07:00 1 января – США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).

