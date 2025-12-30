$42.220.15
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последним
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последним

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Новый год на планете длится почти сутки, начиная с островов Лайн в Тихом океане и заканчивая Самоа. Узнайте точное время встречи 2026 года в разных странах мира по киевскому времени.

Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последним
Фото: freepik

Новогодняя ночь на планете длится почти сутки. Первыми Новый год встречают жители островов Лайн в Тихом океане, а последними - жители Самоа. УНН собрали для вас подборку о том, когда именно разные страны мира перейдут в новый 2026 год.

Когда планета встречает Новый год (по киевскому времени):

  • 12:00 31 декабря – острова Лайн в Тихом океане - это группа из 11 коралловых островов (самый большой – остров Рождества), а также часть территории Кирибати в Полинезии;
    • 13:00 31 декабря – Новая Зеландия (остров Чатем), Тонга, остров Феникс (Китай), Фиджи и Антарктида;
      • 14:30-15:00 31 декабря – Австралия;
        • 17:00 31 декабря – Япония, Южная Корея, Северная Корея;
          • 18:00 31 декабря – Китай;
            • 19:00 31 декабря – Индонезия;
              • 20:00 31 декабря – Бангладеш, Шри-Ланка;
                • 20:15 31 декабря – Непал;
                  • 20:30 31 декабря – Индия;
                    • 21:00 31 декабря – Пакистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан;
                      • 21:30 31 декабря – Афганистан;
                        • 22:00 31 декабря – Армения, Азербайджан, Грузия;
                          • 23:00 31 декабря – россия, беларусь;
                            • 00:00 1 января – Украина, Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия;
                              • 01:00 1 января – Центральная и Западная Европа, часть Африки;
                                • 02:00 1 января – Великобритания, Португалия;
                                  • 04:00 1 января – Бразилия;
                                    • 05:30 1 января – восточная Канада (самый восточный остров Ньюфаундленд), острова Карибского бассейна, часть Южной Америки;
                                      • 07:00 1 января – США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).

                                        Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола

                                        Алла Киосак

