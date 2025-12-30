Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последним
Новый год на планете длится почти сутки, начиная с островов Лайн в Тихом океане и заканчивая Самоа. Узнайте точное время встречи 2026 года в разных странах мира по киевскому времени.
Новогодняя ночь на планете длится почти сутки. Первыми Новый год встречают жители островов Лайн в Тихом океане, а последними - жители Самоа. УНН собрали для вас подборку о том, когда именно разные страны мира перейдут в новый 2026 год.
Когда планета встречает Новый год (по киевскому времени):
- 12:00 31 декабря – острова Лайн в Тихом океане - это группа из 11 коралловых островов (самый большой – остров Рождества), а также часть территории Кирибати в Полинезии;
- 13:00 31 декабря – Новая Зеландия (остров Чатем), Тонга, остров Феникс (Китай), Фиджи и Антарктида;
- 14:30-15:00 31 декабря – Австралия;
- 17:00 31 декабря – Япония, Южная Корея, Северная
Корея;
- 18:00 31 декабря – Китай;
- 19:00 31 декабря – Индонезия;
- 20:00 31 декабря – Бангладеш, Шри-Ланка;
- 20:15 31 декабря – Непал;
- 20:30 31 декабря – Индия;
- 21:00 31 декабря – Пакистан, Узбекистан, Кыргызстан,
Туркменистан;
- 21:30 31 декабря – Афганистан;
- 22:00 31 декабря – Армения, Азербайджан, Грузия;
- 23:00 31 декабря – россия, беларусь;
- 00:00 1 января – Украина, Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия;
- 01:00 1 января – Центральная и Западная Европа, часть
Африки;
- 02:00 1 января – Великобритания, Португалия;
- 04:00 1 января – Бразилия;
- 05:30 1 января – восточная Канада (самый восточный остров Ньюфаундленд), острова Карибского бассейна, часть Южной Америки;
- 07:00 1 января – США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада
(Оттава).
