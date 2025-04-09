В Мьянме мощное землетрясение магнитудой 7,7 привело к гибели 694 человек и ранению 1670. Эпицентр был возле Мандалая, толчки ощутили в нескольких странах Азии.
Мощное землетрясение обрушилось на Юго-Восточную Азию, повлекшее гибель более 30 человек. В Таиланде разрушен небоскреб, в Мьянме обрушилась мечеть, есть жертвы и пропавшие без вести.
21 февраля мир отмечает Международный день родного языка, основанный ЮНЕСКО в 1999 году. В этот же день празднуют Всемирный день экскурсовода, а также состоится онлайн-диктант на крымскотатарском языке.
1 февраля мир отмечает Международный день десерта, основанный американским кондитером Энджи Дадли. Также в этот день празднуют Всемирный день хиджаба и начинается неделя межконфессиональных отношений.
Европе потребуется на 10% больше СПГ в 2024 году для восполнения дефицита после остановки транзита через Украину. Ситуация может привести к ценовой конкуренции с азиатскими странами за поставки газа.
Советник временного лидера Бангладеш заявил о претензиях на три индийских штата с бенгальским населением. Индия усилила охрану границы после угроз аннексии территорий.
Банан, купленный у уличного торговца за 35 центов, стал частью арт-инсталляции "комедиант" и был продан на аукционе Sotheby's за $6,2 млн. Продавец фруктов был шокирован, узнав об этом несколько дней спустя.
Главный прокурор Международного уголовного суда просит выдать ордер на арест генерала Мин Аун Хлаинга. Его обвиняют в преступлениях против человечности в отношении мусульманского меньшинства рохинджа.
2024 год может стать первым, когда глобальное потепление достигнет уровня 1,5°C выше доиндустриального периода. Явление Эль-Ниньо и выбросы CO₂ приведут к экстремальным погодным условиям по всему миру.
Суд в Италии приказал вернуть семерых мигрантов из центра в Албании, куда их отправили по двустороннему соглашению. Решение вызвало критику со стороны вице-премьера Маттео Сальвини, который обвинил судей в политизации.
Глава Центробанка Бангладеш заявил о выводе 16,7 млрд долларов через схемы с кредитами и завышенными импортными счетами. Хищение происходило при поддержке государства во время правления бывшего премьера Хасины.
Римский суд признал незаконным содержание 12 мигрантов в Албании и приказал вернуть их в Италию. Решение касается группы из 16 человек, отправленных в Албанию в рамках нового двустороннего соглашения.
Бывшего премьера Бангладеш Шейх Хасину обвиняют в преступлениях против человечности во время протестов. Суд приказал арестовать ее и еще 45 человек, включая бывших министров, которые сбежали из страны.
Италия осуществила первую отправку 16 мигрантов в Албанию в рамках нового соглашения. Мигранты, перехваченные в Средиземном море, пройдут проверку и смогут подать заявление на убежище или репатриироваться.
Фонд Right-Livelihood-Stiftung объявил победителей альтернативной Нобелевской премии. Среди лауреатов - палестинский правозащитник, активистки из Филиппин и Мозамбика, а также британский исследовательский проект.
Ведущие модные бренды переносят заказы из Бангладеш из-за беспорядков после падения правительства Шейха Хасины. Фабрики закрыты, некоторые сожжены, что привело к задержкам поставок и потере доверия международных компаний.
США заявили, что не участвовали в свержении премьер-министра Бангладеш Хасины. Это опровержение появилось после обвинений Хасины в причастности США к ее устранению с целью получения контроля над островом Сент-Мартин.
Мухаммад Юнус назначен главой временного правительства Бангладеш после отставки премьера Шейх Хасины. Решение принято по итогам встречи президента с лидерами студенческого движения против дискриминации.
Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке после штурма протестующими. Отставка произошла на фоне массовых беспорядков, приведших к гибели около 300 человек за последний месяц.
Уполномоченный ООН по правам человека призвал правительство Бангладеш остановить репрессии против мирных протестующих.
Из-за бесконтрольной вырубки тропических лесов и браконьерства дымчатые леопарды оказались на грани исчезновения. Эти животные занесены в Красную книгу.
В Бангладеш продолжаются массовые протесты против квот на трудоустройство. По данным AFP, задержаны около 1200 человек, погибли по меньшей мере 173 человека, включая полицейских.
Первый в этом году циклон «Ремаль» затопил прибрежные деревни в Бангладеш и индийской Западной Бенгалии, заставив эвакуировать почти 800 тысяч человек из прибрежных поселков.
Почти 800 000 человек были эвакуированы из уязвимых районов Бангладеш из-за приближения мощного циклона над Бенгальским заливом.
Беспрецедентные волны жары в Азии и Африке заставили правительства закрыть школы, подчеркнув, как изменение климата угрожает образованию миллионов детей.
Вьетнам переживает самую продолжительную за последние 30 лет жару, повлекшую падение уровня воды и гибель до 200 тонн рыбы в водохранилищах на юге страны.
Школы в Бангладеш снова открылись в воскресенье, несмотря на продолжающуюся жару и температуру, которая, как ожидается, поднимется выше 40°C.
Сомалийские пираты освободили захваченное бангладешское грузовое судно MV Abdullah после того, как получили от владельцев судна выкуп в размере 5 миллионов долларов.
Государственный секретарь США наградил Международной женской премией за мужество 2022 года 12 женщин со всего мира, которые выступали за права человека и гендерное равенство, рискуя собственной жизнью.
В результате пожара в шестиэтажном торговом центре в столице Бангладеш ночью погибли по меньшей мере 45 человек, десятки получили ранения.