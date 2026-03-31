Евровидение запускает азиатскую версию - что известно

Евровидение запускает азиатскую версию, гранд-финал состоится в Бангкоке в ноябре, сообщили организаторы, пишет УНН.

Детали

Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что совместно с Voxovation, S2O Productions и тайским Channel 3 впервые в истории запускает песенный конкурс Евровидение Азия (Eurovision Song Contest Asia), который дебютирует в 2026 году.

Бангкок подтвержден как город-хозяин.

Гранд-финал песенного конкурса Евровидение-2026 Азия состоится в столице Таиланда Бангкоке в субботу, 14 ноября 2026 года, и каждый вещатель-участник выберет своих участников через национальные финалы в течение месяцев, предшествующих событию.

10 стран уже подтвердили участие, а еще больше стран будут представлены позже.

"В первом многонациональном расширении песенного конкурса Евровидение примут участие исполнители и песни из Южной Кореи, Таиланда, Филиппин и Вьетнама, а также из Малайзии, Камбоджи и Лаоса, а также Бангладеш, Непала и Бутана, и ожидается, что другие страны присоединятся по мере расширения конкурса", - указали организаторы.

