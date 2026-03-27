Безупречный украинский — участницы Евровидения-2026 исполнили «Дикие танцы» Русланы
Киев • УНН
Представительницы Хорватии на Евровидении-2026 исполнили хит Wild Dances для официального Tik Tok конкурса. Артистки представили фолк-поп-версию песни.
Представитель Хорватии на Евровидении-2026, женская фолк-поп-группа Lelek, основанная в 2024 году, привлекла внимание поклонников конкурса исполнением культовой композиции "Wild Dances" украинской певицы Русланы, победившей на Евровидении-2004. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Tik Tok песенного конкурса.
Артистки представили собственную интерпретацию хита, продемонстрировав сильный вокал и уважение к украинской музыкальной традиции.
В исполнении Lelek хорошо чувствуется сочетание этнических мотивов и современного звучания, что является характерной чертой творчества группы. Особое внимание слушателей привлекло то, что песня была исполнена на украинском языке - четко, эмоционально и с выразительной подачей, которая подчеркнула атмосферу оригинального трека.
Стоит отметить, что Lelek является одним из самых интересных новых европейских коллективов в жанре фолк-поп. Группа была создана в Загребе в 2024 году и сочетает традиционные славянские мотивы с современной поп-музыкой.
Новое исполнение "Диких танцев" еще раз доказало, что Lelek умеет работать с этническим материалом и одновременно придавать ему современное звучание. Их интерпретация украинского хита подчеркивает открытость группы к славянскому культурному наследию и демонстрирует высокий уровень вокальной подготовки участниц.
На Евровидении-2026 хорваты выступят с композицией "Andromeda". Именно благодаря этой песне артистки победили в национальном отборе Dora-2026.
Обновленный прогноз на песенный конкурс "Евровидение 2026" демонстрирует, что фавориты сезона сохраняют заметный отрыв от остальных участников. Украина сейчас находится в первой десятке, LELEKA с композицией "Ridnym" занимает 10-е место.
