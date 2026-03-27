$43.870.0550.850.04
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
0м/с
92%
745мм
Графики отключений электроэнергии
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Музыкант
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Польша
Белый дом
Реклама
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Бильд
Forbes

Безупречный украинский — участницы Евровидения-2026 исполнили «Дикие танцы» Русланы

Киев • УНН

 • 1160 просмотра

Представительницы Хорватии на Евровидении-2026 исполнили хит Wild Dances для официального Tik Tok конкурса. Артистки представили фолк-поп-версию песни.

Представитель Хорватии на Евровидении-2026, женская фолк-поп-группа Lelek, основанная в 2024 году, привлекла внимание поклонников конкурса исполнением культовой композиции "Wild Dances" украинской певицы Русланы, победившей на Евровидении-2004. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Tik Tok песенного конкурса.

Детали

Артистки представили собственную интерпретацию хита, продемонстрировав сильный вокал и уважение к украинской музыкальной традиции.

В исполнении Lelek хорошо чувствуется сочетание этнических мотивов и современного звучания, что является характерной чертой творчества группы. Особое внимание слушателей привлекло то, что песня была исполнена на украинском языке - четко, эмоционально и с выразительной подачей, которая подчеркнула атмосферу оригинального трека.

Стоит отметить, что Lelek является одним из самых интересных новых европейских коллективов в жанре фолк-поп. Группа была создана в Загребе в 2024 году и сочетает традиционные славянские мотивы с современной поп-музыкой.

Новое исполнение "Диких танцев" еще раз доказало, что Lelek умеет работать с этническим материалом и одновременно придавать ему современное звучание. Их интерпретация украинского хита подчеркивает открытость группы к славянскому культурному наследию и демонстрирует высокий уровень вокальной подготовки участниц.

На Евровидении-2026 хорваты выступят с композицией "Andromeda". Именно благодаря этой песне артистки победили в национальном отборе Dora-2026.

Напомним

Обновленный прогноз на песенный конкурс "Евровидение 2026" демонстрирует, что фавориты сезона сохраняют заметный отрыв от остальных участников. Украина сейчас находится в первой десятке, LELEKA с композицией "Ridnym" занимает 10-е место.

Станислав Кармазин

КультураНовости Мира
Руслана
Музыкант
Хорватия
Украина