Руслана
Украинская певица и общественный деятель
Руслана Степановна Лыжичко, известная как Руслана, — украинская певица, композитор, продюсер и общественный деятель. Она родилась 24 мая 1973 года во Львове. Руслана получила широкую популярность благодаря сочетанию современной поп-музыки с этническими мотивами и энергичными сценическими выступлениями.
Руслана является одной из самых известных украинских артисток в мире и символом культурного прорыва Украины на международной сцене. Она также активно участвовала в общественной и политической жизни страны.
1996
Руслана начала профессиональную музыкальную карьеру
2003
Вышел альбом «Дикие танцы», который принес большую популярность
2004
Руслана победила на Песенном конкурсе Евровидение
2005
Получила звание Народной артистки Украины
2014
Активно поддерживала события Революции Достоинства
2021
Руслана продолжает музыкальную и общественную деятельность
2025
Остается одной из самых влиятельных культурных фигур Украины