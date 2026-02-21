Руслана

Украинская певица и общественный деятель

Руслана Степановна Лыжичко, известная как Руслана, — украинская певица, композитор, продюсер и общественный деятель. Она родилась 24 мая 1973 года во Львове. Руслана получила широкую популярность благодаря сочетанию современной поп-музыки с этническими мотивами и энергичными сценическими выступлениями. Руслана является одной из самых известных украинских артисток в мире и символом культурного прорыва Украины на международной сцене. Она также активно участвовала в общественной и политической жизни страны.