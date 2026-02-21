$43.270.00
50.920.00
ukenru
Эксклюзив
11:17 • 4538 просмотра
На Днепропетровщине компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 8126 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
09:59 • 8506 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
08:00 • 11202 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 20844 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 31823 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26072 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30193 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 27864 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 23782 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
48%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
МОК начнет расследование в отношении главы ФИФА Инфантино из-за его участия в политическом мероприятии Трампа21 февраля, 03:41 • 8582 просмотра
российский танкер направляется на Кубу в обход санкций США на фоне энергетического коллапса на острове21 февраля, 04:14 • 8884 просмотра
Колумбия достигла прогресса в переговорах с Венесуэлой по возобновлению торговли природным газом21 февраля, 04:31 • 10658 просмотра
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением21 февраля, 04:48 • 11879 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 8932 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 31988 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 41223 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 52382 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 69418 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 106923 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Ангела Меркель
Петер Сийярто
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Иран
Село
Реклама
УНН Lite
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto08:33 • 4718 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 8948 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 11981 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 14764 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 20402 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
9К720 Искандер
Шахед-136
Теги
Люди

Руслана

Украинская певица и общественный деятель
Руслана Степановна Лыжичко, известная как Руслана, — украинская певица, композитор, продюсер и общественный деятель. Она родилась 24 мая 1973 года во Львове. Руслана получила широкую популярность благодаря сочетанию современной поп-музыки с этническими мотивами и энергичными сценическими выступлениями. Руслана является одной из самых известных украинских артисток в мире и символом культурного прорыва Украины на международной сцене. Она также активно участвовала в общественной и политической жизни страны.
1996
Руслана начала профессиональную музыкальную карьеру
2003
Вышел альбом «Дикие танцы», который принес большую популярность
2004
Руслана победила на Песенном конкурсе Евровидение
2005
Получила звание Народной артистки Украины
2014
Активно поддерживала события Революции Достоинства
2021
Руслана продолжает музыкальную и общественную деятельность
2025
Остается одной из самых влиятельных культурных фигур Украины
Новости по теме