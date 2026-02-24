$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 5910 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 10753 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 10318 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 10707 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 11516 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 12802 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 13655 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 12926 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 23931 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13631 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
93%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 18633 перегляди
Аудитори США опублікували звіт щодо українських грантових активістів: перетворили реформи на власний заробіток, – адвокат24 лютого, 14:46 • 8672 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 13000 перегляди
Зеленський пояснив, через які слова Трампа переговори про мир в Україні загальмували24 лютого, 15:38 • 5538 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 10175 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 23931 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 35036 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 53300 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 71555 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 74344 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Музикант
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto19:45 • 2832 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 10185 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 13007 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 18640 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 27968 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа
Золото
Теги
Люди

Руслана

Українська співачка та громадська діячка
Руслана Степанівна Лижичко, відома як Руслана, — українська співачка, композиторка, продюсерка та громадська діячка. Вона народилася 24 травня 1973 року у Львові. Руслана здобула широку популярність завдяки поєднанню сучасної поп-музики з етнічними мотивами та енергійними сценічними виступами. Руслана є однією з найвідоміших українських артисток у світі та символом культурного прориву України на міжнародній сцені. Вона також активно брала участь у громадському та політичному житті країни.
1996
Руслана розпочала професійну музичну кар’єру
2003
Вийшов альбом «Дикі танці», який приніс велику популярність
2004
Руслана перемогла на Пісенному конкурсі Євробачення
2005
Отримала звання Народної артистки України
2014
Активно підтримувала події Революції Гідності
2021
Руслана продовжує музичну та громадську діяльність
2025
Залишається однією з найвпливовіших культурних постатей України
Новини по темi