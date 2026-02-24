Руслана
Українська співачка та громадська діячка
Руслана Степанівна Лижичко, відома як Руслана, — українська співачка, композиторка, продюсерка та громадська діячка. Вона народилася 24 травня 1973 року у Львові. Руслана здобула широку популярність завдяки поєднанню сучасної поп-музики з етнічними мотивами та енергійними сценічними виступами.
Руслана є однією з найвідоміших українських артисток у світі та символом культурного прориву України на міжнародній сцені. Вона також активно брала участь у громадському та політичному житті країни.
1996
Руслана розпочала професійну музичну кар’єру
2003
Вийшов альбом «Дикі танці», який приніс велику популярність
2004
Руслана перемогла на Пісенному конкурсі Євробачення
2005
Отримала звання Народної артистки України
2014
Активно підтримувала події Революції Гідності
2021
Руслана продовжує музичну та громадську діяльність
2025
Залишається однією з найвпливовіших культурних постатей України