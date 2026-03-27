Бездоганна українська - учасниці Євробачення-2026 виконали "Дикі танці" Руслани
Представниці Хорватії на Євробаченні-2026 виконали хіт Wild Dances для офіційного Tik Tok конкурсу. Артистки презентували фолкпоп-версію пісні.
Представник Хорватії на Євробаченні-2026, жіночий фолкпоп-гурт Lelek, заснований у 2024 році, привернув увагу шанувальників конкурсу виконанням культової композиції "Wild Dances" української співачки Руслани, яка перемогла на Євробаченні-2004. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний Tik Tok пісенного конкурсу.
Артистки представили власну інтерпретацію хіта, продемонструвавши сильний вокал і повагу до української музичної традиції.
У виконанні Lelek добре відчувається поєднання етнічних мотивів і сучасного звучання, що є характерною рисою творчості гурту. Особливу увагу слухачів привернуло те, що пісню було виконано українською мовою - чітко, емоційно та з виразною подачею, яка підкреслила атмосферу оригінального треку.
Варто зазначити, що Lelek є одним із найцікавіших нових європейських колективів у жанрі фолкпоп. Гурт був створений у Загребі у 2024 році та поєднує традиційні слов’янські мотиви із сучасною поп-музикою.
Нове виконання "Диких танців" ще раз довело, що Lelek вміє працювати з етнічним матеріалом і водночас надавати йому сучасного звучання. Їхня інтерпретація українського хіта підкреслює відкритість гурту до слов’янської культурної спадщини та демонструє високий рівень вокальної підготовки учасниць.
На Євробаченні-2026 хорвати виступлять з композицією "Andromeda". Саме завдяки цій пісні артистки перемогли у національному відборі Dora-2026.
Оновлений прогноз на пісенний конкурс "Євробачення 2026" демонструє, що фаворити сезону зберігають помітний відрив від решти учасників. Україна наразі перебуває в першій десятці, LELEKA з композицією "Ridnym" посідає 10-е місце.
