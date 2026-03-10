Плагіат чи випадкова схожість? У пісні представниці Швеції на Євробаченні можна почути мотиви відомого хіта Cascada
Співачка Felicia представить Швецію з треком My System у стилі рейв. Слухачі помітили схожість мелодії з хітом Everytime We Touch гурту Cascada.
Швеція визначилася зі своєю представницею на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Країну на сцені конкурсу представить співачка Felicia з композицією "My System", передає УНН.
Деталі
Пісня була обрана за результатами національного відбору Melodifestivalen та виконана у динамічному електронному стилі з елементами рейву та танцювальної музики.
Під час прослуховування треку можна звернути увагу на певну мелодійну подібність окремих її частин до відомого танцювального хіта "Everytime We Touch" німецького гурту Cascada. Зокрема, передприспівна частина "My System" за мелодійною побудовою нагадує приспів популярної композиції 2000-х років.
Водночас більша частина треку Felicia має власну структуру та звучання. Основним елементом, який найбільше запам’ятовується у пісні шведської артистки, є рейвовий програш, що виступає ключовим хуком композиції.
Наразі сама виконавиця або її команда публічно не коментували можливі паралелі між треками. Подібні обговорення час від часу виникають у музичній індустрії, особливо коли йдеться про танцювальні композиції, що можуть використовувати схожі гармонійні чи мелодійні прийоми.
Довідково
Євробачення цього року відбудеться у травні. Деякі країни досі продовжують визначатися зі своїми представниками та презентувати конкурсні композиції.
Нагадаємо
Раніше ми писали про те, як представниця України Leleka оприлюднила фінальну версію конкурсної пісні для Євробачення. Співачка виступить на 70-му пісенному конкурсі у Відні в травні 2026 року.
