9 березня, 19:48 • 15384 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 40577 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 28885 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 35634 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 40948 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 25757 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 56205 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 32466 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 48420 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65991 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Плагіат чи випадкова схожість? У пісні представниці Швеції на Євробаченні можна почути мотиви відомого хіта Cascada

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Співачка Felicia представить Швецію з треком My System у стилі рейв. Слухачі помітили схожість мелодії з хітом Everytime We Touch гурту Cascada.

Плагіат чи випадкова схожість? У пісні представниці Швеції на Євробаченні можна почути мотиви відомого хіта Cascada

Швеція визначилася зі своєю представницею на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Країну на сцені конкурсу представить співачка Felicia з композицією "My System", передає УНН.

Деталі

Пісня була обрана за результатами національного відбору Melodifestivalen та виконана у динамічному електронному стилі з елементами рейву та танцювальної музики.

Під час прослуховування треку можна звернути увагу на певну мелодійну подібність окремих її частин до відомого танцювального хіта "Everytime We Touch" німецького гурту Cascada. Зокрема, передприспівна частина "My System" за мелодійною побудовою нагадує приспів популярної композиції 2000-х років.

Водночас більша частина треку Felicia має власну структуру та звучання. Основним елементом, який найбільше запам’ятовується у пісні шведської артистки, є рейвовий програш, що виступає ключовим хуком композиції.

Наразі сама виконавиця або її команда публічно не коментували можливі паралелі між треками. Подібні обговорення час від часу виникають у музичній індустрії, особливо коли йдеться про танцювальні композиції, що можуть використовувати схожі гармонійні чи мелодійні прийоми.

Довідково

Євробачення цього року відбудеться у травні. Деякі країни досі продовжують визначатися зі своїми представниками та презентувати конкурсні композиції.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, як представниця України Leleka оприлюднила фінальну версію конкурсної пісні для Євробачення. Співачка виступить на 70-му пісенному конкурсі у Відні в травні 2026 року.

Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на Євробачення04.02.26, 20:16 • 22004 перегляди

Станіслав Кармазін

КультураСвіт
Музикант
Швеція