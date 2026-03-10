Плагиат или случайное сходство? В песне представительницы Швеции на Евровидении можно услышать мотивы известного хита Cascada

Швеция определилась со своей представительницей на международном песенном конкурсе Евровидение. Страну на сцене конкурса представит певица Felicia с композицией "My System", передает УНН.

Детали

Песня была выбрана по результатам национального отбора Melodifestivalen и исполнена в динамичном электронном стиле с элементами рейва и танцевальной музыки.

Во время прослушивания трека можно обратить внимание на определенное мелодическое сходство отдельных ее частей с известным танцевальным хитом "Everytime We Touch" немецкой группы Cascada. В частности, предприпевная часть "My System" по мелодическому построению напоминает припев популярной композиции 2000-х годов.

В то же время большая часть трека Felicia имеет собственную структуру и звучание. Основным элементом, который больше всего запоминается в песне шведской артистки, является рейвовый проигрыш, выступающий ключевым хуком композиции.

Пока сама исполнительница или ее команда публично не комментировали возможные параллели между треками. Подобные обсуждения время от времени возникают в музыкальной индустрии, особенно когда речь идет о танцевальных композициях, которые могут использовать схожие гармонические или мелодические приемы.

Справка

Евровидение в этом году состоится в мае. Некоторые страны до сих пор продолжают определяться со своими представителями и презентовать конкурсные композиции.

Напомним

Ранее мы писали о том, как представительница Украины Leleka обнародовала финальную версию конкурсной песни для Евровидения. Певица выступит на 70-м песенном конкурсе в Вене в мае 2026 года.

Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на Евровидение