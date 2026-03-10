$43.730.0850.540.36
9 марта, 19:48 • 20155 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 54036 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 32429 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 39039 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 43802 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 27175 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 58891 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 33028 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 48836 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 66309 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
Плагиат или случайное сходство? В песне представительницы Швеции на Евровидении можно услышать мотивы известного хита Cascada

Киев • УНН

 • 2584 просмотра

Певица Felicia представит Швецию с треком My System в стиле рейв. Слушатели заметили сходство мелодии с хитом Everytime We Touch группы Cascada.

Плагиат или случайное сходство? В песне представительницы Швеции на Евровидении можно услышать мотивы известного хита Cascada

Швеция определилась со своей представительницей на международном песенном конкурсе Евровидение. Страну на сцене конкурса представит певица Felicia с композицией "My System", передает УНН.

Детали

Песня была выбрана по результатам национального отбора Melodifestivalen и исполнена в динамичном электронном стиле с элементами рейва и танцевальной музыки.

Во время прослушивания трека можно обратить внимание на определенное мелодическое сходство отдельных ее частей с известным танцевальным хитом "Everytime We Touch" немецкой группы Cascada. В частности, предприпевная часть "My System" по мелодическому построению напоминает припев популярной композиции 2000-х годов.

В то же время большая часть трека Felicia имеет собственную структуру и звучание. Основным элементом, который больше всего запоминается в песне шведской артистки, является рейвовый проигрыш, выступающий ключевым хуком композиции.

Пока сама исполнительница или ее команда публично не комментировали возможные параллели между треками. Подобные обсуждения время от времени возникают в музыкальной индустрии, особенно когда речь идет о танцевальных композициях, которые могут использовать схожие гармонические или мелодические приемы.

Справка

Евровидение в этом году состоится в мае. Некоторые страны до сих пор продолжают определяться со своими представителями и презентовать конкурсные композиции.

Напомним

Ранее мы писали о том, как представительница Украины Leleka обнародовала финальную версию конкурсной песни для Евровидения. Певица выступит на 70-м песенном конкурсе в Вене в мае 2026 года.

Станислав Кармазин

КультураНовости Мира
Музыкант
Швеция